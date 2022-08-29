防疫工傷／醫護抗疫成傷兵 工會估6成未有職災給付

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防疫工傷7（中央社記者張茗喧、吳欣紜台北29日電）今年5、6月COVID-19本土疫情如海嘯，醫療最前線染疫不在少數，但3大醫事工會估計，近60%確診醫護未申請任何職災給付，呼籲衛福部與勞動部具體保障醫護勞工權益，並排除醫護依法救濟的障礙。

在每天新增COVID-19（2019冠狀病毒疾病）2萬到8萬多病例的那段期間，醫療最前一線既辛苦又危險，由於醫事人力不足、醫療量能緊繃，不時傳出因公染疫必須自假休養，或在隔離期間仍被召回醫院照顧患者。

台北市醫師職業工會會員、職業醫學科醫師張恆豪接受中央社記者訪問時表示，以全台民眾確診率約17.8%來看，醫學中心及區域醫院醫事人員至少有2.6萬人曾確診，更何況醫事人員暴露風險比常人高，染疫人數恐怕更多；據他推估，台北市醫學中心染疫率應高達20%至30%。

張恆豪說，根據規定，醫護人員因公染疫可申請第5類傳染病防治工作致傷病或死亡補助，公職醫護可申請公務人員執行職務意外傷亡慰問金、非公職可再申請勞保職災保險給付。

醫護染疫算公傷假 請假權益卻不知台北市醫師職業工會、台大醫院企業工會、台灣醫療工會聯合會今年7月初針對450多名醫事人員進行「醫事人員因公染疫權益調查」，發現31%受訪者在染疫治療期間請的是半薪普通傷病假、10%用自己的特休假、4%請無薪事假。

調查也發現，74%受訪醫事人員並不清楚隔離期間全屬公傷假，也不知道可以申請哪些職災給付，導致多達59%受訪者沒有申請任何職災給付或照護補助，有74%受訪者認為雇主提供的職災權益協助不足、86%認為政府提供的協助不足。

對於未申請職災相關給付的原因，65%受訪者表示不瞭解認定要件與申請流程、41%擔心或實際面臨來自院方管理層的壓力。張恆豪質疑，醫療院所一來擔心通報職災後會增加勞檢比例，二來不願因職災通報量大增，導致隔年勞保保費變貴，因此從中阻撓。

上述醫師或醫院工會蒐集到的案例中，他說，有醫院要求染疫醫護做病毒基因定序，作為因公染疫的證明，也有醫院稱若職災給付沒申請到，也會一併失去申請一般傷病補助的資格，以各種似是而非的理由阻擋申請。

雇主阻撓職災認定 竟要病毒基因定序證明

張恆豪認為，衛生福利部、勞動部既已提供職災相關補助，衛福部應提供醫事人員染疫資料供勞動部勾稽及查核，避免染疫醫護成職災黑數，如果雇主阻撓醫護認定職災，主管機關也應介入調查並嚴懲。

勞動部勞保局職業災害給付組組長陳慧敏指出，目前醫護人員申請職災傷病給付的核給率高達96.5%，僅有約20件沒有核給，未核給原因都是被保險人有領到原領薪資、資料未補正或欠繳保費等，與雇主是否同意無關。

由於COVID-19是職業病種類表的表列疾病，陳慧敏提醒，從隔離不能工作的「第4天」起未取得原有薪資者，可以請領職業災害傷病給付，在申請單上中的實際工作內容欄位勾選「具有執業登記之醫事人員」等，請雇主蓋章、送件勞保局就可以完成申請。

請領職災保險傷病給付 染疫勞工可自行送件雖然雇主有幫勞工申請保險給付的義務，但雇主不認為勞工是職災染疫而拒絕幫忙時，陳慧敏說，勞工仍可以在申請單上寫明「雇主不認為是職災、不願意蓋章」，自行送件勞保局，勞保局就會啟動行政調查，確認是職災染疫就會核發給付。

衛福部次長石崇良也指出，具有勞基法身分的醫護若染疫，且院方在居家照護期間未給公假或薪資有所減損，也可申請職災與失能給付，尤其曾照顧疑似個案或確診個案的醫護，更是會直接認定為職災，無須經過雇主同意即可直接提出申請。

對於工會呼籲衛福部應與勞動部勾稽，揪出職災黑數。石崇良則說，染疫資料屬於病人個資，受到「傳染病防治法」、「個人資料保護法」等法令保障，無法隨意提供給其他單位，只有當勞動部進行職災相關審查時，才會向疾管署確認。（編輯：陳清芳/陳政偉）1110829