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防疫工傷
COVID-19一波未平一波又起，第一線人員堅守崗位，提供染疫就醫、物資供應、社會安全等基本保障；然而，病毒傳染不因人的身分職業有所區別，染疫消防員、機師、清潔工、護理師的現身說法，正是所謂「你的歲月靜好，是有人替你負重前行」，他們因工作染疫，申請職災給付、傷病補償卻面臨不同待遇，其中，雇主的態度是重要關鍵。
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防疫工傷／打火弟兄染疫後遺症 咳喘不停難救災

2022/8/29 09:50（8/29 11:14 更新）
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36歲邱先生擔任消防副主管，確診COVID-19康復後，光拿裝備、爬樓梯都會喘，不管是一般生活或是執行救災任務，都大大的困擾著他。（示意圖／圖取自Pixabay圖庫）
36歲邱先生擔任消防副主管，確診COVID-19康復後，光拿裝備、爬樓梯都會喘，不管是一般生活或是執行救災任務，都大大的困擾著他。（示意圖／圖取自Pixabay圖庫）
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（中央社記者吳欣紜台北29日電）打火弟兄救災要體力，36歲邱先生擔任消防副主管，負責帶隊進火場，但確診COVID-19康復後，光拿裝備、爬樓梯都會喘，原本得心應手的長跑，染疫後1000公尺就累到不行。

COVID-19疫情肆虐，染疫時的身體不適症狀也許能透過藥物改善，但疾病造成的後遺症，卻可能要花費許多心力才能完全回復，不僅影響生活也容易在回到工作崗位後感到力不從心。

消防猛男康復後 心肺體能回不去

邱先生擔任消防員已20年時間，去年升任消防副主管，必須帶隊進火場打火、在險峻的火場內指揮，更需要良好體力，為了能順利完成工作，加上桃園主打戰術體能消防，邱先生總是會定期進行重量訓練、維持體能。

但在不慎確診COVID-19康復後，不管是一般生活或是執行救災任務，都大大的困擾著邱先生。

以前進火場打火，邱先生總是能輕鬆穿起裝備、做好前線救災準備，現在即使已復原，光拿裝備、還沒踏出消防隊，他就已經覺得喘，甚至連一般日常走路爬樓梯也都讓他大感吃不消。

從事消防工作，體力是必備要求，內政部消防署每年也會針對消防員進行體能測驗，在染疫前，邱先生說，他的體能都維持在該年齡層的低標以上許多，但染疫後進行自主測試時，沒想到原可輕鬆跑完的3000公尺長跑，現在才跑1000公尺就已經累到不行。

另外，平常會進行的重量訓練，原本臥推可推到70公斤，確診康復後卻掉到只剩40公斤，而六角槓硬舉也從原本的160公斤掉到只剩100公斤，與染疫前的體能狀況差了相當多，讓邱先生感到相當沮喪。

疫後咳不停 救災怕成拖油瓶

除了體能大幅退步外，咳嗽不止也是許多確診者康復後面臨的另一個問題，而邱先生也不例外。

邱先生說，在火場救災時必須穿裝備、戴呼吸器，由於面罩是封閉的，吸入的空氣都是乾空氣，現在每次使用都會加劇原本就有的咳嗽症狀，「讓我更不舒服」，使得他在打火現場頻頻咳嗽、影響救災。

不論是心肺耐力或是肌力，邱先生的狀態都比染疫前退步許多，要回復都必須花費大把心力跟時間，邱先生無奈表示，雖然染疫後的體能狀態目前仍在最低標準內，但還是想努力加強訓練、希望能恢復到確診前的狀況，但「現在訓練狀況仍不好，不知道要什麼時候才能恢復」。

邱先生說，自己去年升任副主管，必須負責帶班進火場救災，「實在不想要拖累我帶進去的學弟、學妹」，因此還是會加強訓練，「跑步不行就慢慢跑回來、重訓不行就再慢慢推回來」，一步步加強體能。

疫後返工表現變差 後遺症有賴治療復健

5月疫情來得又快又急，邱先生與同消防單位的弟兄總計10多人確診，閒聊時發現，大家都有出現喘不過氣等長新冠症狀，顯然這並非個案。

台灣職業健康安全連線執行長黃怡翎指出，國際許多研究披露染疫康復者有高比例出現腦霧、肌肉骨骼損害、肺功能下降之類的後遺症；根據三軍總醫院統計，院內康復者有8成發生後遺症，例如嚴重的心肺有氧功能缺損，其中72%病人體能狀況低於平均值，甚至營養不良狀況或是骨骼疏鬆等。

黃怡翎指出，如果是肌肉骨骼後遺症、體能狀況下降等，很容易影響復工，尤其原本的體力活，可能就無法勝任；即便成功復職，生產力也要打折，國內應該盤查追蹤研究對經濟影響或是工作能力減損的狀況。

黃怡翎也提到其他衍生問題，染疫者若因工作職災造成染疫，雇主理當協助染疫者恢復或提升工作能力，但如果非職災造成的染疫，勞工復職工作表現不如以往，雇主是否還須負擔責任就有待商榷，這是全體國人都可能面臨的情況，政府應因考提供復健資源。（編輯：陳清芳/陳政偉）1110829

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