防疫工傷／機師染疫心聲：外界別打氣 已一肚子氣

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有30年資歷的華航機師大雄（化名）表示，為了防堵疫情，對國籍航空機師實施的隔離管制造成很大影響，當生活多半時間只有在機艙和房間時，心理上很難熬。（示意圖／圖取自Pixabay圖庫）

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（中央社記者汪淑芬台北29日電）有30年資歷的華航機師大雄（化名）去年執勤後返台居家檢疫時確診，醫院一度發出病危通知，他說，住院期間當外界對他喊加油、打氣時，他不想聽，因為染疫已一肚子怒氣。

在此之前，大雄從未生過大病，從沒想到一場疫病讓他病床足足躺了2週無法下床，吃足苦頭。

回想起確診及治療過程，宛如惡夢一場，大雄說，自己明明是在防疫上十分小心又謹慎的人，出勤時戴手套、戴口罩，用餐前一定先用酒精消毒餐具，當得知染疫時，第一個反應是「怎麼可能？」

大雄告訴中央社記者，去年4月下旬，他和多數人一樣，都還沒有接種COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗，有一次執行飛美國的貨機任務，在安克拉治時就有發冷現象，以為是感冒，就先吃了隨身帶的感冒藥，又因為發燒，服用普拿疼退燒。

過2天仍未改善，大雄繼續吃藥，情況有改善，4月底回台，隔離3天後採檢是陰性，但返家後身體又開始發冷，體溫約攝氏37、38度，仍是先自行服藥，但當1天要吃3到4顆普拿疼時，自覺不對勁，立即撥打1922，通知衛生單位。

台北市立聯合醫院中興院區很快派救護車將大雄送醫，經過採檢、照X光後，發現他有一側的肺已出現浸潤，而且病毒核酸檢測（PCR）的CT值只有21，血氧濃度降至百分之80幾，醫院不但立即安排他住院，還告知可能要插管。

他當時全身感覺很悶，又毫無食慾，但還是不斷地思考，所有防疫步驟都小心翼翼，「怎麼還是被病毒盯上了？」他滿腹疑問。

那段大約1個月的時間，接連有華航機師及其家人、諾富特飯店工作人員確診，緊接著又有萬華茶室、宜蘭電子遊藝場群聚感染連環爆，社區疫情風聲鶴唳，重災之下，許多確診者在病床上迎戰病毒，還被扣上防疫不力的大帽子，環顧四方，其實自己也不明白為何染疫。

大雄在中興院區住了1天後，醫院隔天告訴他要轉到三軍總醫院，還發出病危通知，到了三總隔天，醫院通知要換病房。大雄不解追問，醫院的答覆是原有病房太小，塞不下他需要的各種治療儀器。

接下來14天，大雄就完全躺在病床上，因一手插動脈管測血氧，一手插靜脈管打抗生素，身上還布滿了監測心電圖的貼片，整個人只能躺著，連大小便都要護理師幫忙，睜開眼睛看到插管機器就擺在一旁，心情跌落谷底。

大雄說，在無法動彈那2週，最擔心的是肺功能受影響，不知何時能恢復，擔心未來無法飛行，慶幸的是在三總第2天他開始退燒，血氧濃度也漸回升，醫院還要他每天趴1到2小時，恢復肺功能，住院16天後終於出院。

又休息2週後，回診確定完全康復，大雄將體檢報告由公司轉交民航局，並在完成模擬機訓練後，6月中旬重返藍天。

大雄繼續他熱愛的飛行工作，只是一切更加小心，即使待在防疫旅館的房間內，他還是戴著口罩，甚至回家後為保護家人，不進房間，而是睡在客廳。

去年的這一波疫情，對航空機組員影響重大。他說，有同事無法接受對機師的嚴格隔離管制，乾脆提前退休。

中央流行疫情指揮中心對國籍航空的檢疫措施，在華航諾富特群聚事件前，機組員甫從「5+9」（居家檢疫5天採檢陰性，再自主健康管理9天），調整為「3+11」（居家檢疫3天採檢陰性，再自主健康管理11天）；事件發生後，又根據境內外疫情發展、疫苗接種情況，數度調整。

大雄談到，為了防堵疫情，對國籍航空機師實施的隔離管制的確造成很大影響，不但要用電子圍籬監控，一度還強制集中檢疫後，當生活多半時間只有在機艙和房間時，心理上真是很難熬。

「我是靠著熱愛飛行來撐下去，」他解釋，以長程班來看，每週至少檢疫2到3次，且時常檢疫隔離期中又再派飛，「每次出勤再見家人至少是17天後，且不斷循環。」

隔離對年輕機師造成的壓力尤其大，當大雄看到年輕機師隔著防疫旅館窗戶，望著旅館外的太太帶著年幼孩子在旅館外對著窗戶招手時，讓他覺得很心酸，這些年輕機師為了生活壓力，一切都只能忍下去。

據中央流行疫情指揮中心公布的案例圖，去年4到5月華航機師群聚，超過30名機師及其家人確診。

華航表示，機師染疫後，公司都依照勞工職災法規，幫員工請領職災給付。不過，實際請領金額，華航則未說明。（編輯：陳清芳/陳政偉）1110829