更多編輯台推薦新聞：
影片／彭政閔穿兄弟23號黃衫開球 嗨翻紐約大都會台灣日
運動

影片／彭政閔穿兄弟23號黃衫開球 嗨翻紐約大都會台灣日

鈴木一朗進水手名人堂 全英語致詞感謝偶像小葛瑞菲鼓勵
運動

鈴木一朗進水手名人堂 全英語致詞感謝偶像小葛瑞菲鼓勵

住院陪探病9月起可家用快篩 4大QA一次看
生活

住院陪探病9月起可家用快篩 4大QA一次看

開學後同學確診我可以上課嗎？9/12防疫新制一次看
生活

開學後同學確診我可以上課嗎？9/12防疫新制一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活
新聞專題
防疫工傷
COVID-19一波未平一波又起，第一線人員堅守崗位，提供染疫就醫、物資供應、社會安全等基本保障；然而，病毒傳染不因人的身分職業有所區別，染疫消防員、機師、清潔工、護理師的現身說法，正是所謂「你的歲月靜好，是有人替你負重前行」，他們因工作染疫，申請職災給付、傷病補償卻面臨不同待遇，其中，雇主的態度是重要關鍵。
防疫工傷
新聞專題
防疫工傷3/7
首頁 / 生活

防疫工傷／白衣天使裝葉克膜續命 遭貼「防護不落實」標籤

2022/8/29 09:51
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

防疫工傷6（中央社記者陳婕翎台北29日電）護理師阿麗（化名）支援醫院防疫，染疫後既難過自責，也擔心傳染給家人同事，不料在加護病房期間，卻被匡列隔離的同事當成害群之馬，等康復後家人也怕她有病毒，壓力相當大。

去年5月社區疫情爆發，醫療機構塞滿大量病患和排隊篩檢人潮，阿麗所任職的醫院因防疫部門人手不足，從別單位抽調人力支援，她就是其中一員，阿麗認真學習防護規範，穿上悶熱防護衣、戴上N95口罩，全身包好上陣。

即使小心翼翼，阿麗還是確診了，甚至惡化成重症，必須裝上葉克膜續命。歷經一個多月治療，在鬼門關前走一遭的阿麗怎樣都想不到，在她與病魔纏鬥時，居然被醫院貼上「防護不落實」的標籤。

阿麗被當成害群之馬，同事認為她讓害大家被匡列、被迫「連坐」一起隔離的元凶，甚至在康復後，連家人也會害怕她身上還有病毒，面對多重壓力，無助的阿麗只能咬著牙重新上工。

今年4、5月台灣再次經歷社區大流行，Omicron變異株高傳播性帶來更大規模疫情，造成數百萬人染疫，菲拉（化名）是一名坐月子中心護理師，自知照顧脆弱新生兒不可染疫的她，幾乎只敢家裡、職場兩點一線活動，如此謹慎的她還是確診了，看著快篩試劑上的兩條線，她在停車場自責大哭。

幸好，菲拉的同事及她照顧的寶寶都平安無事，在7天居家照護期間，她收到院方要求染疫醫護確診康復後14天，才能返回職場。

最令菲拉錯愕的是，人資暗示她「髒」，這14天只能請無薪假，積極爭取後，院方看似伸出橄欖枝，但依舊強迫7天自主健康管理必須請病假，只能拿半薪。

菲拉理解所屬單位特殊，工作人員染疫後不能立刻回單位的用意，但不能接受預防風險成本全由她一個小員工承擔，經過多次交涉無果，她開始尋找勞工權益相關單位協助，誰知小蝦米鬥不過大鯨魚，只能摸摸鼻子吃悶虧。

染疫醫護除面對醫院體制內不公待遇，也不清楚染疫補償怎麼算，台北市醫師職業工會秘書長陳亮甫說，有因公染疫的醫療人員補償金額低於10萬元，確診後停工一個月，薪資大打折，卻僅獲6萬5000元，讓醫護怒吼，比疫情期間500元防疫保單的理賠金額還低。

不論從住院天數、治療方法、總隔離時間到停工天數，陳亮甫表示，都無法掌握補償金額高低，中央只要醫護有意見就打訴訟、訴願，「我們連標準在哪都不知道，如何跟你吵？」

他認為，醫院內有最完整的染疫員工醫療過程、病情嚴重程度等資料，院方又擁有法務專家，協助員工要補償、討公道，應是身為雇主的院方責任，盼望由各醫療院所領頭，向中央要求列出染疫醫護補償標準。

衛福部次長石崇良表示，照顧染疫個案的醫護人員可向疾管署申請「執行第5類傳染病防治工作致傷病或死亡補助」，由疾管署根據傷害嚴重程度給予補助，目前審定90多案、補助金約新台幣900多萬元。（編輯：陳清芳/陳政偉）1110829

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
染疫血氧剩94%仍要上班 護理師嘆太血汗