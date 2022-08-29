名列社群票選最爛大學宿舍 嘉大：整修計畫已核准

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國立嘉義大學民雄校區宿舍，被Dcard社群平台網友票選全台最爛大學宿舍之一，校方29日回應，整修計畫已核准。圖為目前民雄校區宿舍寢室床位。（嘉大提供）中央社記者黃國芳傳真 111年8月29日

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（中央社記者黃國芳嘉義市29日電）國立嘉義大學民雄校區宿舍，在Dcard社群平台票選「全台最爛大學宿舍大賽」中，名列前茅；校方今天表示，目前整修計畫已核准，明年3月將向教育部提出補助申請。

Dcard社群平台網友票選「全台最爛大學宿舍大賽」，就嘉大民雄校區宿舍被校友貼出照片來看，可以發現床具及設備都較為傳統，房間內也都是採木製家具，整體氛圍有一股「復古感」；看到照片，許多網友紛紛留言「走廊有返校味欸」等。

嘉大今天回應，依照學校對學生宿舍的整修順序，緊接著將辦理民雄校區綠園一舍整修計畫，目前已向校務基金借支新台幣3900萬元核准在案，預計明年3月向教育部提出補助申請，將以充足經費改善寢室、浴廁、廊道及交誼廳等室內外空間，可以提供學生高品質住宿生活。

嘉大表示，嘉大有4個校區，學生宿舍總床數達3823床，每學期住宿費用6000元起，收費標準已相對低廉，減少學生在外租房負擔及照顧弱勢學生。

嘉大指出，校方去年6月自籌4億638萬元發包新建378床新民校區學生宿舍，預計明年11月完工，提升學生住宿品質。

此外，「蘭潭學生宿舍五、六舍公共空間暨室內外空間改善計畫」已獲教育部補助經費3136萬元，校方配合3650萬元，目前已完成寢室及公共空間整修，接續將內外公共空間進一步優化，將成為教育部示範案例。（編輯：陳仁華）1110829