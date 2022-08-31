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入境旅客將可自駕至檢疫處所 桃機設指定停車場

2022/8/31 20:37
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（中央社記者吳睿騏桃園機場31日電）配合指揮中心政策，桃機9月1日起開放入境旅客自行駕車前往檢疫地點，桃機公司也規劃第一航廈P2及第二航廈P4停車場為自駕指定停車場，除設置專用動線並有保全協助引導。

桃園國際機場公司晚間發布新聞稿表示，遵循中央流行疫情指揮中心指示，在避免入境旅客搭乘大眾運輸工具、確保入境旅客完成唾液PCR篩檢、完整配戴口罩及保持社交距離等3大前提下，規劃P2及P4停車場為自駕車輛停放區，設置專用動線及宣導告示，並有保全協助引導。

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桃機公司預估，自駕旅客約占入境旅客3%~5%，可紓解防疫車隊調度壓力，也請旅客以入境航廈作為停放車輛依據再前往出境航廈，以避免入境時須再搭乘防疫計程車前往停車場，另外，計劃入住防疫旅館旅客，須預先洽詢旅館，若有停車位才能自行駕車前往。

桃機公司配合開放自駕規定，也同步精進各項COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫作為，包括增加航廈至停車場與停車場繳費機的清消頻率、停車場繳費機旁增設手部消毒設備等，機場工作與清消人員依規定穿戴防護裝備及進行健康監測，並機動調整各項通關與防疫措施。（編輯：方沛清）1110831

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