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古坑服務區112年6月時尚登場 法式蔬食餐廳進駐

2022/9/1 15:03
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（中央社記者汪淑芬台北1日電）南仁湖公司去年再度取得國道3號古坑服務區營運權，將擴大商場面積並重新改裝，預計明年6月時尚登場，將有法式蔬食餐廳進駐。

南仁湖今天發布新聞稿，古坑服務區開始擴建改裝，施工期間於戶外廣場興建臨時賣場，包括服務台、ETC、超商、輕熟食餐飲、伴手禮、百貨等一應俱全、持續服務，維持營運不中斷，防疫措施及冷氣空調都比照原室內商場品質維護，盡量降低改建期間對用路人影響。

南仁湖說，這次以「花饗古坑、希望旅程」為服務區新主題，擴建改裝經費新台幣1.6億元，因根據高速公路局市調分析，國道3號行車目的以旅遊為主，而全球性旅遊網調查顯示，女性規劃旅遊行程的主導權高於男性的3倍，所以古坑服務區新主題定位在主打服務女性客群。

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根據南仁湖的規劃，將打造古坑服務區為時尚花漾、寵愛女性、音樂饗宴的國道新地標，未來進駐品牌兼具國際性及在地性，擁有多家國道首店，包括：法式斐得蔬食餐廳、結合日月潭紅茶及日本宇治抹茶的茶茶小王子都會進駐，雲林在地的鄧記肉圓、樂包子也會設攤。

南仁湖說，改裝的古坑服務區將以花的語彙打造用餐區智慧科技的沉浸體驗及15處打卡亮點，同時提供女性用路人一處美麗且時尚的梳妝及休息空間，有dyson吹風機、OSIM舒壓按摩椅等貼心設施。（編輯：管中維）1110901

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