光陽設計挑戰盃 台科大生抱回1金1銅

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（中央社記者陳至中台北2日電）台灣科技大學學生參加光陽工業今年舉辦的「設計挑戰盃」，分別以搭載共振聲音管的「風之神」和強調自由空間配置的「生活擴充載具」，抱回金獎和銅獎。

台科大今天發出新聞稿，設計所學生林御誠的作品「風之神（EUTERPE）」，在光陽設計挑戰盃拿下金獎和獎金新台幣15萬元。他設計出搭載共振聲音管的電動機車，能將騎乘時所伴隨的風轉化成聲音韻律，賦予電動車生命力。

林御誠表示，比起傳統機車，電動機車少了一些換檔、減速的功能，因此透過風管和聲音來增強互動，在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情後，以心理層面出發，拉近人與人間的距離。

林御誠從小就喜歡汽機車，高中時曾在路上追著跑車狂奔，只為能多看幾眼。這樣的熱愛也讓他選擇設計領域，並於大學開始投入汽機車的設計。

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設計系學生賴彥亘、羅靖軒的「生活擴充載具（TRISO）」也在光陽設計挑戰盃拿下銅獎和5萬元，作品強調電動車相較於燃油機車，車體有更自由的空間配置與材質選用的特性，在沒有引擎、油、熱的狀態下，期望能發揮更多功能性、收納性與娛樂性。

賴彥亘先前才因大二課程作品哈雷概念車，獲得海外媒體和論壇關注。林御誠的作品也常獲得汽機車網站轉載。兩人都表示，能看到自己的作品被介紹、引起討論，還有得設計獎，都是無比的肯定。（編輯：張芷瑄）1110902