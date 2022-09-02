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台日觀光高峰論壇登場 王國材：後疫情觀光將啟動

2022/9/2 13:38（9/2 13:51 更新）
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第13屆台日觀光高峰論壇2日在桃園登場，交通部長王國材（右2）、台灣觀光協會會長葉菊蘭（右4）、桃園市長鄭文燦（右3）等人出席與會。（桃園市政府觀旅局提供） 中央社記者葉臻傳真 111年9月2日
第13屆台日觀光高峰論壇2日在桃園登場，交通部長王國材（右2）、台灣觀光協會會長葉菊蘭（右4）、桃園市長鄭文燦（右3）等人出席與會。（桃園市政府觀旅局提供） 中央社記者葉臻傳真 111年9月2日
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（中央社記者葉臻桃園2日電）台日觀光高峰論壇今天在桃園登場。交通部長王國材出席時表示，後疫情時期觀光即將啟動，台灣對於防疫的要求及民眾的自律，是首選的安心旅遊目的地，也期待台日有更多交流合作。

第13屆台日觀光高峰論壇今天在桃園市南方莊園渡假飯店登場，論壇原定2020年舉辦，受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，延後2年至今。

桃園市政府觀光旅遊局表示，論壇由台灣觀光協會、交通部觀光局、桃園市政府共同主辦，日方代表團由日本觀光振興協會會長山西健一郎領軍，主題聚焦在如何在後疫情時代推動台日觀光產業復甦，並於邊境管制解除後互相導客。

王國材表示，台灣對於防疫的要求及民眾的自律，相信是日本民眾疫後首選的安心旅遊目的地；後疫情時期觀光即將啟動，台日間有許多可以交流合作的項目，期待共同努力，突破雙方交流的紀錄。

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台灣觀光協會會長葉菊蘭致詞時表示，3年來的疫情挑戰，台日雙方旅遊業者相互打氣，終於在疫情趨緩後迎來曙光。現在各國邊境政策都在逐步開放，亞太地區雖然腳步較慢，但若從更積極的角度來看，可以樂觀期待接下來的旅客成長幅度。

葉菊蘭說，疫情改變了旅客的心態和旅遊型態，趨勢轉變為停留更久、玩得更深，更重安全自主；這次論壇邀請到台灣及日本旅遊業界的代表，從推廣策略、交通運能和市場復甦的層面出發，提供具前瞻性的專業意見。（編輯：張芷瑄）1110902

由台灣觀光協會、交通部觀光局、桃園市政府共同主辦，第13屆台日觀光高峰論壇2日在桃園登場，論壇主題聚焦在如何在後疫情時代推動台日觀光產業復甦，並於邊境管制解除後互相導客。（桃園市政府觀旅局提供） 中央社記者葉臻傳真 111年9月2日
由台灣觀光協會、交通部觀光局、桃園市政府共同主辦，第13屆台日觀光高峰論壇2日在桃園登場，論壇主題聚焦在如何在後疫情時代推動台日觀光產業復甦，並於邊境管制解除後互相導客。（桃園市政府觀旅局提供） 中央社記者葉臻傳真 111年9月2日
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