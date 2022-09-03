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颱風軒嵐諾影響 長榮航部分航班提早起飛

2022/9/3 14:28
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（中央社記者余曉涵台北3日電）受到颱風軒嵐諾影響，長榮航空今天宣布，今晚桃園機場出發的部分航班將提早1小時起飛；華航指出，今天部分航班延遲，提醒旅客要特別注意。

根據中央氣象局最新資訊，中颱軒嵐諾今天下午1時的中心位置在北緯23.5度，東經124.7度，即在台北的東南東方約370公里海面上，以每小時16公里速度，向北轉北北西進行。

長榮航空今天發布新聞稿表示，因受颱風軒嵐諾影響，長榮航空今天晚上由桃園機出發部分航班將提早1小時起飛，明天上午降落桃園機場航班將延遲1.5到2小時抵達，

長榮航空指出，3日預計提早1小時起飛航班為台北到西雅圖BR26、台北到溫哥華BR10。

長榮航空說，4日預計延遲1.5到2小時抵達的航班包含多倫多到台北BR35、紐約到台北BR31、舊金山到台北 BR17、洛杉磯到台北BR11、布里斯本到台北BR316及溫哥華到台北BR09。

中華航空說，受颱風軒嵐諾影響，調整今天部分航班，並隨時關注颱風動態及適時因應，建議旅客於華航企業網站、Mobile APP或利用行動簡訊提醒功能，查詢確認最新航班異動資訊。

中華航空指出，今天航班異動包括CI007洛杉磯至台北預計延遲1時25分、CI003舊金山至台北預計延遲1時15分。（編輯：陳政偉）1110903

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