北區國稅局：10/3前捐發票完成健走 可獲超商禮券

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財政部北區國稅局4日宣布，在「發票集愛心 健康GO購趣」活動期間捐發票、完成指定路線健走，除可參加抽獎，前2000名還可獲超商電子禮券100元。（北區國稅局提供）中央社記者張璦傳真 111年9月4日

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（中央社記者張璦台北4日電）為鼓勵民眾捐發票做公益，北區國稅局今天表示，9月3日至10月3日期間，捐贈今年9至10月雲端發票3張，並前往指定健走路線完成定點位置打卡，除可參加抽獎，前2000名還可獲超商電子禮券100元。

財政部北區國稅局發布新聞稿指出，北區國稅局長蔡碧珍與轄區內會計師、記帳士、記帳及報稅代理人公會理事長與會員、績優營業人，今天在國稅局1樓大廳舉行「發票集愛心 健康GO購趣」租稅宣導健走活動的啟動記者會。

北區國稅局表示，為鼓勵民眾捐發票做公益及走出戶外、走出健康，並兼顧防疫需要，這次活動一律採網路報名，民眾只要在活動期間，自今年9月3日上午10時起、至10月3日17時截止，登入活動網站填寫基本資料，捐贈今年9至10月雲端發票3張即完成報名。

民眾在活動結束前，即10月3日17時前，前往指定8條路線中任選1條健走，於路線起點開啟活動網站，依網站指示定點位置進行打卡、完成健走後，即可參加抽獎，有機會將跑步機、GARMIN智慧錶、GPS手環及體脂機等多項好禮帶回家；同時，前2000名完走者還可獲超商電子禮券100元。

北區國稅局指出，活動期間所募集的發票將全數捐贈給轄內社福團體，包含社團法人新北市私立榮光育幼院、台灣樂知公益慈善協會、新北市善悅關懷協會，及財團法人天主教福利會附設新北市私立約納家園，共計4家，歡迎民眾踴躍報名，享受健康、響應愛心。

北區國稅局為推廣民眾消費購物發票存載具，或使用行動支付並索取雲端發票，這次動特別邀請轄區9縣市的百貨業、醫療保健用品業、觀光景點名產業、餐飲業及日用食品業等，共計38家營業人共襄盛舉，提供購物消費優惠。

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民眾只要在活動期間至這些店家實體店面消費，以載具儲存雲端發票或使用行動支付結帳，就可以享有好康折扣優惠或獲得小贈品，詳細商家資訊可至活動網站查詢。

另外，北區國稅局表示，為加強推廣「財政部111年度雲端發票e起來」活動，凡已報名e起來活動的民眾，於這次健走活動網站上傳報名參加上述活動的截圖，經審核通過，即可再獲得加碼抽資格，有機會再抽中遊戲機及摺疊車等獎品。（編輯：蘇志宗）1110904