家扶中心越南約旦員工赴菲交流 走入社區印象深

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為長期深耕當地人才，家扶基金會各海外分事務所近來展開國際員工交換計畫，派出優秀員工赴其他分事務所交流。圖為來自越南和約旦家扶中心的員工8月來到菲律賓專案交流，攝於8月26日。中央社實習記者周雨潔馬尼拉攝 111年9月4日

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（中央社實習記者周雨潔馬尼拉4日專電）來自越南和約旦家扶中心的員工8月來到菲律賓專案交流。約旦專員說，菲律賓家扶人員會實際走入社區訪視家庭，這與約旦較為不同，她將把菲國經驗帶回約旦，跟其他員工分享。

17年來，家扶基金會在蒙古、吉爾吉斯、史瓦帝尼、越南、柬埔寨、約旦等國成立海外分事務所。為長期深耕當地人才，各海外分事務所近來展開國際員工交換計畫，派出優秀員工赴其他分事務所交流，盼相互借鏡，提升服務品質。

菲律賓家扶中心代表張凱莉說，家扶中心扶助方案在不同地區有不同的執行方式。唯一相同的是，無論海內外家扶中心都透過認養制度提供穩定援助，家扶中心統一管理並統籌運用經費，以確保扶助金獲妥善使用、發揮最大價值。

她表示，菲律賓分事務所舉辦適合當地社區的培力活動，並投入衛生教育、職業訓練、獎助學金等計畫，近期也和大學合作，開設早療教育課程，前來交流的專員也會在旁觀摩學習。

約旦專員穆斯塔法（Farah Mustafa）告訴中央社，菲律賓家扶人員會實際走入社區，進入扶助家庭了解情況，以提供第一手協助，這跟約旦依據當地現況，須透過社區協會工作較為不同。在菲律賓走訪、工作過程中，她接觸到更多元的專案執行方式，將把這些經驗帶回約旦，跟其他員工分享。

來自越南的專員黎寶珍（Le Bao Tran）認為，菲律賓針對家庭內部的扶助相當全面，且多數人具備基本英文溝通能力，對跨國交流很有幫助。

另一名越南專員阮潘明玉（Nguyen Phan Minh Ngoc）表示，菲律賓家扶中心與很多當地機構有合作關係，可以開發更多類型活動，例如社區青年舞蹈比賽，既能維繫社區情誼，又能幫助學生培養一技之長。（編輯：高照芬）1110904