花蓮縣災難醫療救護隊 首創納入中醫師團隊

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者李先鳳花蓮縣5日電）花蓮地形狹長，醫療資源分布不均，災害搶救時備受考驗，因此災難醫療救護隊訓練，首創與消防局中級救護技術員複訓結合，並邀請醫學中心中醫部參與，提升整體救災救護效率。

花蓮縣政府衛生局發布訊息表示，災難醫療救護隊（Disaster medical assistance team，DMAT）成立4年來，訓練及參演成效有目共睹，吸引更多元人才熱情投入，近年來全球局勢轉變，加上氣候變遷導致災害時有所見，更顯見全民防災救災的重要性。

日前於花蓮市國福橋下舉行「111年災難醫療隊（DMAT）訓練」，首創與「消防局中級救護技術員（EMT-2）複訓」結合，透過共同受訓及演練，培養合作默契，且邀請花蓮慈濟醫院中醫部參與，由副院長何宗融帶領中醫師團隊全程參與。

何宗融擔任國家運動隊伍隨隊專業醫師征戰各國，且本身深具武學功力，對於在醫院外發生的外傷具備相當處置經驗，參訓後非常認同DMAT的價值，並允諾將與中醫部團隊更加投入，以中西醫合用的概念介入災難醫療，發展獨步的方向。

衛生局長朱家祥表示，從近年花蓮發生的地震、鐵道事故等大型災害中淬煉成長，衛生局整合縣內醫療資源成立災難醫療隊（DMAT），消防局也強化搜救隊訓練並積極培訓高級救護技術員人才。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

衛生、消防兩局處間建立大量傷病患處置合作模式，消防局特搜隊於災難熱區檢傷搶救傷患，消防局救護員第一時間趕至現場架設大量傷病患處置區，再由DMAT團隊交接醫療救護，消防局救護員則持續協助大量傷病患處置時的檢傷、後送。在慈濟基金會擔任後勤奧援下，打造出傲視全台的花蓮模式，足以讓花蓮救災能力受到各縣市肯定。

衛生局指出，此合作模式能快速填補與縮短救災救護單位間的橫向聯繫時間，同時提升整體救災救護效率。（編輯：陳仁華）1110905