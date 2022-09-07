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大學配合雙語政策 提出獎勵金鼓勵英語課程

2022/9/7 13:17
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（中央社記者陳至中台北7日電）大學校院教務、校務經營主管會議今天在南投召開，多所學校分享近年配合政府「雙語政策」，透過開課、修課獎勵金等補助措施，讓師生更有意願參與全英語課程。

教育部配合雙語政策推動「大專校院學生雙語化學習計畫」，今天大學校院教務、校務經營主管會議中，多所學校分享推動經驗。

中山大學教務長林伯樵分享，中山成立全英語專班並挹注課程資源，去年度有3個學系開設，111學年度擴張到7個系，將有200多名學生。

林伯樵表示，各系為專班新聘師資，競爭相當激烈。校方給予開辦經費，讓系所可以整建實驗室、教師，單一課程也給予補助，讓老師增聘教學助理。另外也建立教師培育計畫，透過社群與美國在台協會、英國文化協會等單位合作。

暨南大學也積極培育師資，國際長張眾卓表示，校內先修訂全英語授課補助辦法，經學校核定的課程，鐘點費將增加或補助教材費。

張眾卓也談到，暨大近年陸續與美國、澳洲知名學府合辦密集培訓和研習營，完成培訓的教師也多樂於分享，將所學傳遞給更多老師。（編輯：張芷瑄）1110907

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