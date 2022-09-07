奧本成大台灣華語文中心成立 協助學習華語英語

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「奧本–成大台灣華語文中心」日前在美國阿拉巴馬州奧本大學正式成立，駐亞特蘭大台北經濟文化辦事處長王翼龍（左）、成大校長蘇慧貞（左2）等人出席剪綵，未來將提供獎學金協助兩校學生學習華語和英語。（成功大學提供）中央社記者張榮祥台南傳真 111年9月7日

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（中央社記者張榮祥台南7日電）成功大學今天宣布，「奧本-成大台灣華語文中心」8月31日在美國阿拉巴馬州奧本大學成立，這是成大和美國東南區大學合作首例，未來將提供獎學金協助兩校學生學習華語和英語。

成大今天發布新聞稿指出，成功大學代表團前往美國阿拉巴馬州奧本大學（Auburn University），成大校長蘇慧貞、奧本大學校長羅伯茲（Christopher Roberts）及駐亞特蘭大辦事處長王翼龍等人8月31日共同剪綵宣布「奧本-成大台灣華語文中心」成立。

成大表示，這是成大和美國東南區大學合作首例，不只拓展兩校各領域合作契機，也鞏固台灣做為全球華語教學輸出的重要利基。

成大和奧本大學2021年開始合作為期3年的優華語獎學金計畫，「奧本-成大台灣華語文中心」的成立，將促進雙方教師和學生交流，提供獎學金協助兩校學生學習華語和英語，同時提供華語教學及文化活動，建立長期友誼和合作夥伴關係。

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蘇慧貞表示，成大是美國國務院關鍵華語獎學金在台灣唯二的承辦學校，每年迎接許多菁英學子來台受訓，她期待透過台灣華語文中心，讓成大攜手奧本大學協助更多學子來台學習，體驗文化。

羅伯茲則說，美國議會近日通過晶片法案，以數百億美元預算支持本土晶片製造產業發展，讓他想起曾造訪台灣，在南科園區參觀全世界最大的晶片製造工廠與無塵室，大大開拓他的眼界；他期待雙方在半導體產業的合作關係，也可延伸到其他產業與領域，就從華語教育開始，展開更多合作。（編輯：謝雅竹）1110907