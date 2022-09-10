中秋節連假第2天 國道午後9處路段易塞車
2022/9/10 13:08（9/10 13:37 更新）
圖為國道5號坪林段。（中央社檔案照片）
（中央社記者汪淑芬台北10日電）今天是中秋節連績假期第2天，國道上午只有少部分路段較壅塞，預估下午9處路段易塞車。
高公局發布新聞稿，上午國道壅塞路段主要為國1北向圓山至高架汐止端、南向竹北至新竹；國10東向燕巢至燕巢系統，其餘路段均能維持行車順暢。
另查今天上午6時56分於國3南向快官-烏日路段、國1汐止-五股高架北向路段、國1五楊高架南向路段，都發生車輛追撞事故，造成後方車流回堵1至3公里。
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高公局預判今天下午重點壅塞路段有9處，包括國1北向苗栗-湖口及西螺-埔鹽系統；國3北向關西-大溪、大山-香山、草屯-霧峰、竹山-中興；國5南向南港系統-頭城、北向宜蘭-坪林；國6西向舊正-霧峰系統。
省道部分，公路總局說，上午路況順暢，預估中午過後短程旅遊旅次將持續湧現，各大風景區開始出現車潮，如台2線大武崙路段西向、台1線水底寮路段南向、台14甲線清境農場路段、台21線日月潭周邊路段等。（編輯：張芷瑄）1110910
（圖取自facebook.com/hi.freeway）
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