中秋連假收假日 省道午後恐多處壅塞

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（中央社記者余曉涵台北11日電）今天是中秋連假收假日，公路總局表示，預估午後省道主要幹道、銜接國道路段及觀光風景區周邊路段將現車潮，包含台61線鳳鼻至香山路段等。

今天是中秋連假的收假日，交通部公路總局今天發布新聞稿表示，早上8時尚無車多壅塞情況，預估午後省道主要幹道、銜接國道路段及觀光風景區周邊路段將現車潮。

包含台61線鳳鼻至香山路段、台61線竹南及中彰大橋路段、台9線蘇花路廊、台74線台中環線、台86線接國3關廟交流道及台18線接國3中埔交流道、台2線關渡至淡水路段、台3線大溪路段、台9線礁溪路段、台21線日月潭、台26線楓港至墾丁等。

由於昨天上午11時台16線21k（南投縣水里鄉人倫路段）因邊坡落石坍方，影響部分車道通行，公路總局今天上午7時朝巡道路，解除預警性封閉並進行清除危石及坍方落石施工作業，考量施工作業及通行安全，將進行兩端交通管制，引導用路人改走人倫聯絡道替代道路，預計今天下午5時排除。

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為紓解省道車多、壅塞情形，公路總局規劃於重點路段實施交通疏導措施，包含台61線西濱快速公路針對鳳鼻至香山及竹南地區等規劃平交路口封閉措施，屏鵝公路（台1線、台26線）部分工區路段已規劃調撥車道、替代路線，水底寮路段則視流量啟動長距離調撥車道等。

客運方面，已協調客運業者視人潮機動增班，昨天西部國道客運共計行駛5104班次，疏運7萬2978人，疏運人數較110年同期減少7.2%；東部國道客運路線共計行駛1304班次，疏運2萬3186人，疏運人數較110年同期增加19.5%。（編輯：陳仁華）1110911