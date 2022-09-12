九崴南科天然氣電廠環評案再審 補生態調查資料

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（中央社記者張雄風台北12日電）環保署今天審查九崴南科天然氣電廠環評案，環評委員認為廠址春、夏季生態調查不足，應補充資料。開發單位再三表明補充調查會趕不上開發期程，但最後環委仍要求補正後再審。

行政院環境保護署召開「九崴電力南科天然氣發電廠計畫環境影響說明書」專案小組初審會議。

開發單位表示，台南市未來規劃設置南科三期、新市產業園區及台南綠能產業園區等開發案，南部地區用電需求增加，預估民國115年仍有164萬瓩缺口，此廠址鄰近南科可提供穩定電力；未來兩期開發總裝置容量約120萬瓩燃氣複循環機組及附屬設施。

根據資料，此廠址位於台南市安定區，面積約25.9公頃，天然氣使用總量約每年86.6萬公噸，天然氣由新市隔離站輸送至電廠（約3公里），不設置天然氣儲存設施，規劃採地下埋設24英吋輸氣管線；另外輸電線以地下埋設由廠址北側引接至南科超高壓變電所。

與會的當地居民認為電廠離社區生活圈太近，批評這是「短視近利的作法」，反對將高污染帶入社區，並擔心輸氣、輸電管線的安全問題。環評委員也認同開發單位應善盡與當地居民溝通的責任，「行話要用人話講」，才能達到溝通的目標。

環委並提出在報告中的諸多問題。首先，臨近區域同一時間還有南科其他的開發計畫，要考慮臨近區域同時開發，如交通、噪音等增量的影響，並擬因應減輕對策。

環委指出開發單位應針對煙囪在不同風向等擴散條件下的空氣污染濃度進行模擬，並擬減輕對策；另外如氮氧化物、溫室氣體等需訂定短中長期的減量目標。

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環委也提到在報告中缺乏開發基地、電纜鋪設路徑、輸氣管線範圍內的生態調查春、夏季資料，雖然開發單位引用南科的資料，但與廠址相距約1.7公里，距離太遠沒辦法代表現地現況，要求補充4月之後春季或夏季的調查。

開發單位對於要等到4月之後才能進行生態調查一事提出異議，重覆表達希望直接引用南科的資料，不然會導致開發趕不上預訂期程。然而環委仍堅持原意見，並指出在進行開發計畫時就應該要考慮評估相關期程，最後建議此案補充修正後再審。（編輯：管中維）1110912