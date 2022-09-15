文旦中秋節前拚銷售 節後麻豆、瑞穗拚大果加工

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（中央社記者楊淑閔台北15日電）今年節氣白露跟中秋節只差3天，節前拚銷售。農糧署今天說，節後開始拚大果加工。麻豆區農會說，節後可處理500公噸大果。瑞穗鄉農會則說，迄今果農登記要做加工的量350公噸。

文旦採收一般從白露前10天到白露左右進行，今年白露為9月7日跟中秋節9月10日只差3天，使得買氣集中在節前，產銷壓力大。

農委會農糧署副署長姚志旺接受中央社記者電話訪問時表示，文旦禮盒節前多已從產地售出，目前各產地都在拚大果加工處理，目前產量各約占全國總產量1/3的麻豆、瑞穗，也正在拚加工處理，瑞穗今年因為乾旱小果較多，總產量有略減。

台南市麻豆區農會總幹事孫慈敏說，麻豆文旦年產量約2.8萬公噸，大果約占1成，粗算約2800公噸，農會有簡易加工設備，可處理500公噸。她希望其他業者也投入，因為往年白露到中秋節有10幾天到20天間隔，部分老欉的大果仍可把握節前買氣售出，今年則多要透過加工做處理。

花蓮縣瑞穗鄉農會總幹事黃盛皇說，今年產量3600萬台斤，換算約2萬1600公噸，除了大果，今年乾旱也出現乾旱果，合計約1成的量要做加工處理，目前農友登記要做加工的量約350公噸。

節前禮盒售價部分，黃盛皇說，5台斤新台幣350到500元、10台斤500到800元。孫慈敏說，禮盒單價差距大，每台斤從70、80元到100多元都有。

加工處理的產品種類多元，上述兩個農會說明，包含果皮可做成精油，果肉可製作果醬、冰淇淋、沾醬等，以提高附加價值。

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不過加工製程很費工，孫慈敏舉例，1000公斤的大果取出100公斤果皮，提煉出精油僅200cc；且過程多要人工進行，非常辛苦；而果肉取出後，則要冷凍，再銷售給食品加工業者使用；儘管很辛苦，但是為了減少去化處理，還是會努力進行加工處理，也可藉此拓展文旦產品的多元化、延長銷售期。

姚志旺說，只要加工業者以每公斤12元買入大果，包含後續進行剝皮、集運、加工等處理，每公斤補助10元，農委會主委陳吉仲之前也有宣布，原定加工收購2500公噸，已改成無上限，預計加工處理進行到月底。（編輯：陳政偉）1110915