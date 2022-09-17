避免失智金融剝削 金融機構加強訓練人員識能

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（中央社記者吳欣紜台北17日電）失智人口增加，金融風險伴隨提升，金管會銀行局今天表示，已推動失智者經濟安全保障推動計畫避免失智者被金融剝削，也將加強金融機構第一線人員的失智症識能等預防措施。

台灣失智症協會舉辦學術研討會，聚焦台灣如何從政策面及執行面來強化及預防失智金融風險。

台灣失智人口持續攀升，台灣失智症協會理事長徐文俊表示，失智者因認知功能障礙，容易遇到財務管理困難及剝削問題，因此金融機構對於失智症個案的財務管理扮演重要角色，強化失智金融友善，對於失智症個案的財務安全有所保障，打照失智金融友善是國家與社會需共同關注的重要議題。

金管會銀行局副局長林志吉則於會中指出，台灣面臨少子化、高齡化以及失智人口增加問題，金融產品及服務也必須隨這樣的趨勢調整，因此金管會去年7月提出失智者經濟安全保障推動計畫，希望透過金融相關措施，保障失智者的資產安全。

林志吉表示，計畫對於失智症者的財務安全保障策略共有4面向，包含推動高齡相關金融商品、防止失智者遭金融剝削並強化對高齡者銷售金融商品的控管措施、督導金融機構依各業別的「金融友善服務準則」辦理以及建立友善櫃檯人員獎勵機制。

林志吉說，為了預防失智者臨櫃遭詐騙情事，金管會也已請相關公會在自律規範研訂納入失智者金融服務參考指引，包含人力培訓，以加強金融機構第一線人員對於失智症的識能，也會加強對高齡者財務管理、走失及防詐宣導等。

台灣失智症協會理事鄭嘉欣則表示，金融友善可以減少失智者財務剝奪，也能協助仍需要投資理財的失智者公平享受金融資源。

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鄭嘉欣指出，友善金融措施應先透過教育訓練，協助金融機構從業人員經由各項徵兆識別出疑似失智或失智者，包含依據失智者退化進程，在還有意思表達能力時及早規劃財務管理方向、預立聯絡人，在逐漸喪失判斷能力後，則藉由增加金融註記的項目、監護信託等以保護失智者等。

台灣失智症協會表示，持續推動及落實失智友善金融為當務之急，呼籲政府及民間持續攜手建立友善環境，實踐讓失智者能依自己的規劃進行金融交易及財務管理的理想。（編輯：管中維）1110917