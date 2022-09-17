企業響應國際淨灘日 推動循環經濟商機

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（中央社記者韓婷婷台北17日電）每年9月第3個星期六的「國際淨灘日」，為國際重大的環保年度盛事，各大企業除了響應淨灘活動外，同時積極開發海廢回收再利用的低碳產品，打造綠色供應鏈，推動循環經濟新商機。

今天國際淨灘日，各大企業熱鬧參與響應，挺身守護海洋生態，光寶科首度號召永續夥伴研華科技、仁寶電腦、三星電子、南亞塑膠、南亞科技，總計6家企業淨攤，在北海岸下寮海灘齊聚，用淨灘行動愛地球。

樂天Kobo電子書串聯全球7國的據點響應淨灘活動，在台灣，今天響應荒野保護協會主辦的「愛海無ㄐㄩˋ─海裡沒有我的塑」淨灘行動，齊聚新北市石門區海灘共同撿拾垃圾，擴大守護台灣海岸線。

台化公司攜手玩具基地今天前進金門，參與縣府舉辦的國家海洋日活動，宣導海洋保育及落實漁網回收消除生態危機的重要性，倡導海洋守護，推動資源再利用。

光寶科技董事長宋明峰表示，科技業除了製程節能減碳、打造綠色供應鏈，更應該從宏觀角度出發，包括環境保護、生物多樣性等因素，共同付諸行動。光寶透過產、官、學合作，展開一系列淨灘行動及環境教育，並針對海洋廢棄保麗龍，提出循環經濟解方，將其改質重新導入電子產品製作。

三星電子表示，去年上市的Galaxy裝置中，就有9成包含循環再造漁網、消費後回收再生材料或生物樹脂等環保材料。

樂天Kobo表示，今年新推出的電子書閱讀器Kobo Clara2E，在外殼上使用超過85%回收塑膠製造，配件部分有97%是利用回收塑膠製造，其中包括10% OBP認證的海廢塑料，預計一年中可減少超過20萬個塑膠瓶流入海洋，以及減少100萬張CD和DVD進入垃圾掩埋場。

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台化公司主管提到，根據統計，有9成兒童玩具都是塑料製成的，平均壽命卻僅有6個月，有8成的玩具最終會進入垃圾掩埋場、焚化爐或海洋，成為地球生態大問題，台化與台灣玩具圖書館合作，透過二手玩具回收機制，把玩具傳遞給需要的孩童手中，達到關懷弱勢的目標，同時也藉由回收與發送，達到資源再利用的目的。

金門縣環保局指出，自從2021年與台化公司合作建立廢棄漁網回收再利用管道與機制後，已完成多年囤積約70公噸的廢棄漁網回收再利用，最終製成環保機能服飾等產品，讓海洋廢棄物得以循環經濟模式轉化為再生產品。（編輯：張均懋）1110917