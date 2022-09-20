環團籲修氣候變遷因應法 並導入碳費監管機制

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者范正祥台北20日電）全球暖化問題嚴重，環保團體今天催促修法拚減碳不能一拖再拖，並建議立法院各黨團於修訂氣候變遷因應法草案時，條文中須導入公正監管機制，破除「碳費黑箱」。

對於目前仍在立法院審議、尚待立法院新會期開議後朝野黨團協商凝聚共識的氣候變遷因應法草案，綠色和平今天於立法院中興大樓召開記者會提出修法建議。

談及修法建議內容，綠色和平氣候能源專案主任洪昇邦表示，台灣的碳費監管機制勢在必行，綠色和平呼籲於行政院下設具跨部會協調能力的碳費審議委員會。

洪昇邦指出，碳費審議委員會組成需包含中小企業、民間團體、專家學者代表等；主管機關每年必須公開碳費基金的執行成效及減碳、公正轉型的各項效益，受公眾公評。另外，定期依據台灣減碳進度與國際趨勢檢討碳費率及用途。

綠色和平在記者會中公布，目前已有多個工商團體響應綠色和平所提主張，盼立法院各黨團於協商氣候變遷因應法草案時，條文中必須導入公正的監管機制。

與會台中市中小企業協會理事長張清良表示，過去各產業在減碳上配合政府做了一些努力，期待未來在相關政策上有更多配套措施，包括希望能給中小企業補助。

高雄市中小企業協會執行長鄭碧齡今天以播放錄影談話方式參與記者會。她說，節能減碳、淨零排放是全人類都必須具備的意識，絕大多數企業主都非常願意配合政府政策，但中小企業普遍資源有限，也希望政府能夠給予相關協助和優惠。

國民黨立委吳怡玎今天受邀出席記者會。她提及，台灣的一些大型製造業或中小企業，自從10幾年前、甚至20年前，就已經在做循環經濟、節能減碳的事情。

民進黨立委洪申翰表示，政府應提供更多資源，輔導協助台灣的中小企業投入綠色產業、低碳產業，在淨零大（編輯：郭無患）1110920