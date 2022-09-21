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視訊診療擴大慢性病等10類病患 估明年元旦上路
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地震衝擊公衛、醫療 陳秀熙籲關注東部疫情

2022/9/21 13:14
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（中央社記者陳至中台北21日電）台東18日發生規模6.8地震，台大公衛學院教授陳秀熙今天在「新冠肺炎防疫科學線上直播」指出，地震後水源污染、生活條件改變等，可能引發感染疾病爆發，呼籲各界關注東部COVID-19疫情。

陳秀熙帶領研究團隊，今天透過「新冠肺炎防疫科學線上直播」分析COVID-19（2019冠狀病毒疾病）全球疫情發展。他提醒台灣東部地區目前是BA.5疫情感染增加區域，地震發生後，可能產生加成作用，須提早因應和預防。

陳秀熙總結海外經驗和台灣921地震後的公共衛生措施，地震導致地質結構變化、水源污染、醫療人員短缺、供應鏈中斷，以及災後生活條件改變，都可能引發感染疾病爆發，受災民眾後續的死亡風險，比一般民眾更高。

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研究團隊指出，台灣目前Omicron疫情仍有稍微上升趨勢，感染率最高的地區為台北市、新北市和基隆市。但若分析年齡層，除了20到49歲青壯年以北部感染率較高外，其餘年齡層感染率都以東部較高。

研究團隊評估，目前東部專責及負壓病房空床率為88%，10月初可能達到疫情高峰值，中症及重症醫療需求預估較目前上升14%，整體而言還在可控範圍內，但疫情帶來的間接死亡問題仍不容忽視。（編輯：張芷瑄）1110921

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