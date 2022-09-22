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東北風影響早晚涼 中南部山區午後雨

2022/9/22 07:53
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（中央社台北22日電）中央氣象局表示，今天台灣仍處於東北風環境，早晚感受有涼意，各地低溫約攝氏23至26度，白天高溫部分，北部及東半部高溫在29、30度，而中南部可以來到32、33度，各地感受溫暖舒適，但中南部日夜溫差稍大。

天氣方面，水氣減少，清晨花東沿海地區有零星飄雨機會，但上午會逐漸趨緩，其他時間各地大多為多雲到晴，午後降雨的熱區集中在中南部山區及南部近山區平地，此外，由於近日地震頻繁，山區土石較為鬆動，非必要請避免前往山區活動。

今天清晨2時於日本南方海面生成一熱帶性低氣壓，有發展為輕度颱風的趨勢，未來將朝日本方向移動，對台灣天氣無直接影響。

根據環保署空氣品質預報資訊：今天環境風場持續為東北風，竹苗以北空品區位於迎風面，擴散條件佳；中部以南空品區位於下風處，污染物易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度稍高。

竹苗、宜蘭、花東空品區及澎湖為「良好」等級；北部、中部、雲嘉南空品區及馬祖為「普通」等級，中部近山區及雲嘉南零星地區可能達橘色提醒等級；高屏空品區及金門為「橘色提醒」等級。（編輯：陳仁華）1110922

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