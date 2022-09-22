吳德榮：輕颱塔拉斯將形成 掠過日本本州南部

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氣象專家吳德榮22日表示，在日本南方海面的熱帶低壓將發展成輕颱塔拉斯，掠過日本本州南部。（圖取自中央氣象局網頁cwb.gov.tw）

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（中央社記者張雄風台北22日電）氣象專家吳德榮今天表示，在日本南方海面的熱帶低壓將發展成輕颱塔拉斯，掠過日本本州南部；另外，在呂宋島東方海面也有熱帶系統發展，但成颱機率僅約10%。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」表示，最新中央氣象局「路徑潛勢預測圖」顯示，日本南方海面的「熱帶低壓」將發展成「輕颱塔拉斯」，掠過日本本州南部。

吳德榮指出，最新歐洲模式系集模擬顯示，預測24日晚上8時日本南方及呂宋島東方海面皆有「熱帶擾動」活動的跡象；日本南方高達100%，為即將發展成的「塔拉斯」，呂宋島東方海面另一個熱帶系統成颱的機率僅10%。

吳德榮說，模擬顯示，不論「熱帶擾動」或「颱風」的機率值，在台灣皆為零；不過，在「季風環流」內發展的小型熱帶系統，模式模擬變動性很大，應持續觀察。

吳德榮提到，最新歐洲模式模擬顯示，今、明兩天水氣減少，各地晴時多雲，中南部山區午後偶有局部短暫陣雨，早晚偏涼，日夜溫差大；24、25日東北風及「季風環流」外圍水氣影響，北部、東半部降雨漸趨明顯，中南部多雲時晴、午後山區偶有局部短暫陣雨，北台灣濕涼。

吳德榮表示，26至28日水氣漸減少，西半部晴時多雲，東半部偶有局部短暫陣雨，白天高溫回升至35度左右。（編輯：陳仁華）1110922