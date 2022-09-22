日本旅展東京登場 台灣館「柑仔店」復古風吸睛

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日本旅行專業展22日在東京登場，交通部觀光局與地方政府及業者組成22個攤位的「台灣館」，台灣觀光協會會長葉菊蘭（左）在台灣館中的柑仔店熱情叫賣。中央社記者楊明珠東京攝 111年9月22日

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（中央社記者楊明珠東京22日專電）睽違4年的日本旅行專業展今天在東京登場，交通部觀光局與地方政府及業者組成22個攤位的「台灣館」，台灣觀光協會會長葉菊蘭在「柑仔店」熱情叫賣，相當逗趣。

本屆日本旅展（Tourism EXPO Japan ）今天起至25日，在東京國際展示場舉辦。觀光局為喚起日本旅客對台灣旅遊的熱度，搶攻後疫時期日本客源，與中華、長榮、星宇、台灣虎航、台中市政府、宜蘭鳳梨屋水上莊園及墾丁天鵝湖湖畔別墅飯店等業者組成22個攤位的台灣館。

台灣館上午由日籍布袋戲操偶師金川量的布袋戲表演拉開序幕。葉菊蘭、交通部觀光局副局長林信任、駐日代表謝長廷、日華議員懇談會會長古屋圭司、日本台灣交流協會總務部部長花井郁子、日本旅行業協會副會長、阪急交通社社長酒井淳等人在舞台兩旁的天燈上分別寫下「十分幸福、觀光早開、台日共好、台日友好、友誼深厚、想去台灣」等祝福語詞。

台灣館的設計搭上復古風，用柑仔店、台式看板、紅燈籠結合古早味童玩、攤車、紅椅頭等。此外，還有布袋戲傳統文化和原住民演出，希望用熱鬧的氛圍喚起日本民眾對台灣的旅遊記憶；同時也利用集章遊戲串連各展攤，並設置扭蛋機，提供抽機票、飯店住宿券等好禮的機會。

台灣館開幕式舉行前，葉菊蘭和林信任應媒體要求在柑仔店充當業者叫賣。葉菊蘭喊著：「來喔，來喔，台灣Number1、枝阿冰」，後來察覺自己的手接觸的是麥芽糖，不禁大笑。

葉菊蘭在「台灣館」開幕式致詞時表示，希望日本能盡早解除簽證限制，台灣也會朝放寬入境相關措施前進，雙方能盡快恢復疫情前的互訪水準，並以突破750萬的平衡互訪人次為目標，達成日前台日觀光高峰會「桃園宣言」的結論。

謝長廷致詞時幽默的說，上次來參加旅展是2018年，這次時隔4年，幸好自己當駐日代表當得夠久，得以再參加。他說，這次來日參展的業者要解決簽證問題、回台灣還要進行防疫隔離，比過去參展還要困難些，但仍是力挺台日觀光交流，像宜蘭鳳梨屋、墾丁天鵝湖是首次參展，實屬難得。

眾議員古屋圭司致詞時表示，看到觀光局的宣傳口號「良旅 再旅 台灣」，自己可說是最佳的實踐者。他笑說，他8月22至24日訪台，上週到上野恩賜公園參加TAIWAN PLUS台灣吉日生活節活動，本週來旅展，他見謝長廷的次數比見自己太太的次數還多。

他說，台日有很強的羈絆連結著，彼此是患難相助的夥伴。日本去年口罩荒時獲台灣捐贈200萬枚口罩﹐當台灣缺疫苗時，日本在第一時間提供約420萬劑疫苗，盼早日恢復台灣與日本往日的頻繁交流。

他還預告，10月日華懇有20名國會議員將訪台參加雙十國慶活動，若有遊行的話，將拉起大片橫幅參與遊行。

另外，觀光局、台灣觀光協會偕同台灣星級飯店、旅行社、休閒農業協會和伴手禮等業者來日參展，在旅展前一天的推廣會上，透過與日本業者的實際交流，呈現台灣已準備好「安心、安全」旅遊環境的決心。

觀光局東京辦事處表示，隨著世界疫情趨緩，各國疫苗施打率及邊境管制逐漸放寬，台灣也在今天宣布有望在10月中旬開放免隔離，為今天的台灣館開幕注入一劑強心針。

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本屆旅展期間的9月23至25日適逢日本3連休，觀光局及台灣觀光協會也在東京的池袋車站，結合來日業者舉辦旅遊宣傳以及販售在日台灣品牌的美食、茶、小籠包、鳳梨酥及雜貨等好物，並設台灣景點與人像合成AR（擴增實境）拍照及天燈製作體驗，現場可拍照、玩遊戲。

觀光局東京辦事處從9月16日起至11月15日舉辦「你選哪一個？自由行、團體遊」線上台灣旅遊活動，民眾有機會獲得台灣機票、住宿券等好禮。（編輯：高照芬）1110922

日本旅展22日在東京國際展示場登場，交通部觀光局與地方政府及業者組成22個攤位的台灣館。日華議員懇談會會長古屋圭司（右3）說，盼台日早日恢復頻繁的互訪。中央社記者楊明珠東京攝 111年9月22日

睽違4年的日本旅展22日在東京國際展示場開幕。交通部觀光局偕地方政府與業者組成22個攤位的台灣館。台灣館開幕時由布袋戲表演拉開序幕。中央社記者楊明珠東京攝 111年9月22日

睽違4年，日本旅行專業展22日在東京國際展示場登場，觀光局與地方政府及業者組成22個攤位的台灣館，圖為日華議員懇談會會長古屋圭司（右4）訪華航展攤。中央社記者楊明珠東京攝 111年9月22日