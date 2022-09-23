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中油平穩機制續行 下週汽柴油價格估不調整

2022/9/23 10:44
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（中央社記者鄭鴻達台北23日電）由於美國聯準會（Fed）宣布升息3碼（1碼為0.25個百分點），加上阿拉伯聯合大公國擬加速提升原油產能計畫，國際油價下跌；中油持續啟動油價平穩雙機制，預估26日凌晨0時起，汽、柴油每公升價格皆不調整。

按照預測狀況，92無鉛汽油每公升為新台幣29.2元、95無鉛汽油每公升30.7元、98無鉛汽油每公升32.7元、超級柴油每公升26.9元。

根據中油浮動油價公式，累算至9月22日的調價指標7D3B（70%杜拜＋30%北海布倫特）週均價為每桶90.85美元，較上週92.46美元下跌1.61美元；新台幣兌美元匯率為31.438元，較上週31.054貶值0.384元。

依浮動油價調整機制作業原則，預估下週汽油零售價每公升調漲3.4元，柴油調漲4.7元。

不過，政府要求中油必須考量亞鄰最低價規定，油價調整不得高於日本、南韓、香港、新加坡，加上油價漲幅已達實施平穩措施門檻；因此，預估26日凌晨0時起，汽、柴油每公升價格皆不調整。（編輯：楊蘭軒）1110923

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