日本旅遊將大爆發 業者估年底回到疫情前3成

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（中央社記者汪淑芬台北23日電）日本10月11日將取消入境人數上限、開放國外旅客自由行、短期入境免簽證，台灣則預計10月13日解封國境。旅遊業者預估日本旅遊將大爆發，年底日本線業績可望回到疫情前3成。

雄獅旅遊今天發布新聞稿，以往日本旅遊的自由行和團體佔整體營收超過4成，預計這波政策開放將帶動赴日旅遊熱潮，今年底前日本旅遊業績可望恢復到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情前3成左右，日本旅遊產品皆已籌備完成，並有包機合作，預計取得超過3萬席次的機位，航點包括東京、大阪、函館、青森、北海道、山形等地，提供消費者多元的豐富行程。

目前雄獅旅遊官網已推出日本各大城市自由行商品，目標鎖定賞楓、滑雪、跨年等熱門季節，若想最快10月11日衝日本，推出「東京酷航自由行7日」，每人新台幣1萬7888元起；10月13日出發「東京酷航自由行5日」每人1萬5888元起，除了機加酒外，也可以加購當地樂園、景點、新幹線等票券。

雄獅旅遊觀察，日本旅遊詢問度最高的城市，前3名依序為東京、大阪、北海道。雄獅旅遊副總經理單葑分析，東京、大阪一直是台灣旅客赴日的首選城市，接下來除了賞楓、耶誕節、跨年等節慶，東京迪士尼樂園、日本環球影城也都有新節目及設施登場。

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滑雪則是日本冬季旅遊的一大賣點，其中又以北海道最受歡迎，雄獅旅遊網羅富良野、留壽都等知名雪場，推出多款自由行商品，即使是新手也可以玩得痛快。

單葑說，展望明年首季正值日本旅遊旺季，且1月農曆春節連假長達10天，預期機票票價將達全年最高峰，加上228連續假期、3月的賞櫻旺季等，整體來說，機位將「需求大於供給」，票價降幅有限。（編輯：管中維）1110923