農糧署評選 國產防災、防疫農糧常備食品上市

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（中央社記者吳欣紜台北23日電）民眾因應天災疫情可準備常溫耐久保存營養食品，農糧署評選業者以國產蔬菜、水果、雜糧為主要原料，開發出6大型態美味食品，在雙北便利商店上架，讓民眾防災也兼顧營養。

行政院農業委員會農糧署今天發布新聞稿表示，近幾年天災與疫情發生，民眾慢慢建立防範未然的防災意識，因應災害發生或疫情居家隔離時，家中會備足可常溫耐久保存，又兼具營養價值的食品。

農糧署與財團法人食品工業發展研究所今年再度共同籌辦「國產農糧常備食品評選活動」，評選18家國內食品加工業者所開發出19項常備食品，今天於7-ELEVEN雙北地區200間門市上架，不論在日常、疫情期間或災難發生時，消費者能便利飽足又能兼顧營養美味。

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農糧署表示，19項常備食品，除了有飽足感主食田園蔬食粥、石斑魚粥、鮮菇蔬食燉飯外，副食品也有酸菜、有機紅鬚玉米筍、韓式香脆筍、甘露煮杏鮑菇，搭配主食能讓美味度大提升；另外，還有低負擔甜湯飲品，像是蜜芋甜湯、高纖穀豆飲、100%鳳梨鮮果萃等，全都以國產食材為原料開發製作。

農糧署說，國產農糧常備食品訴求常溫耐保存且食用便利，更具有營養機能，是防災防疫的日常儲備品，也能成為美食料理的首選食材，對於喜愛登山、露營戶外運動的民眾來說，常備食品不僅方便攜帶，而且具飽足感及營養，呼籲民眾可以日常食物為基礎，加上能長時間保存的食品，一起複合儲備，以備不時之需。（編輯：張芷瑄）1110923