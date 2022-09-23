第一線海洋防污 高市開辦專班強化應變

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（中央社記者洪學廣高雄23日電）為培育海污防治專業人員及強化專業知能，高雄市政府海洋局辦理「111年度海洋污染防治專業訓練班」。由學者專家分享多年來累積海污防治專業知能及應變工作實務經驗。

22、23日一連兩天在國立高雄科技大學(楠梓校區)辦理「111年度海洋污染防治專業訓練班」，包括中油、中鋼、台電、台船、港務公司、經濟部工業區汙水處理廠及海巡單位都派員出席。

海洋局表示，今年海洋污染防治專業訓練班，針對實際辦理海污防治工作人員招訓，結合海洋廢棄物生態議題，規劃「沿海地區海洋廢棄物與塑膠微粒污染現況及港區面臨的環境問題」、「海洋污染稽查採樣實務及器材實作訓練」、「海洋廢棄物污染對生態影響」、「海洋污染防治應變實務及應變設備實際操作訓練」等課程，由海污防治領域資深學者及具應變實務經驗專家擔任課程講座，兼具理論與實務。

為期2天課程中，除介紹海洋廢棄物對海洋影響外，也講解塑膠微粒污染現況，以及港區面臨環境問題，強化學員對於塑膠微粒認識，深植海洋環境保育意識；另外，結合採樣實務及實作訓練，介紹海域調查常用採樣方法與設備，以及採樣作業流程與樣品保存方式，強化保存重要物證能力。

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在海洋污染防治應變實務方面，透過講座分享應變實務經驗外，也使參與學員實際了解汲油器、攔油索等油污應變器材操作，充實學員海污防治應變能力與專業。

海洋局今天新聞稿表示，自民國92年接辦海污防治業務以來，致力提升海污防治專業知識，接續辦理海洋污染防治課程，邀請學界及實務界學者專家分享講授多年來累積海污防治專業知能及應變工作實務經驗，強化海洋團隊應變知能。（編輯：孫承武）1110923