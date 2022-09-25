北部東部恆春仍易降雨 沿海留意強風長浪

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（中央社台北25日電）中央氣象局表示，今天清晨由於東北風挾帶豐沛水氣及環境有利對流發展，迎風面雨勢明顯，宜蘭山區出現局部超大豪雨，宜蘭平地也有局部大豪雨，基隆北海岸及大台北山區則有局部大雨，下午過後趨緩，但降雨機率仍高。

至於桃園以北、花蓮、台東及恆春半島也有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴，午後南部地區及中部山區有局部短暫雷陣雨。

各地低溫約攝氏23至25度，北台灣白天高溫較昨天回升，桃園以北及宜蘭約28至30度，其他地區在31至34度，中南部日夜溫差大，請留意溫度變化。

東北風偏強，台南以北、東南部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖易有8至9級強陣風，東北部沿海並有長浪發生機率，海上及海邊活動請注意安全。

第16號颱風諾盧，今天凌晨2時位於鵝鑾鼻南南東方870公里海面上，持續以偏西的方向朝呂宋島接近，通過後將進入南海，再往中南半島前進，對台灣無直接影響。

根據環保署空氣品質預報資訊：今天受東北風影響，竹苗以北空品區位於迎風面，擴散條件佳；中部以南空品區位於下風處，污染物易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度稍高。

竹苗、宜蘭、花東空品區及澎湖為「良好」等級；北部空品區及馬祖、金門為「普通」等級；中部、雲嘉南、高屏空品區為「橘色提醒」等級。（編輯：陳仁華）1110925