汽柴油價格26日不調整 95無鉛30.7元

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者鄭鴻達台北25日電）國際油價下跌，油價平穩雙機制持續啟動。中油今天表示，26日凌晨0時起汽、柴油價格不調整；發油量最大的95無鉛汽油，價格為每公升新台幣30.7元。

26日凌晨0時起，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升29.2元、95無鉛汽油每公升30.7元、98無鉛汽油每公升32.7元、超級柴油每公升26.9元。

中油表示，受美國聯準會（Fed）宣布升息3碼（1碼為0.25個百分點），以及阿拉伯聯合大公國擬加速提升原油產能計畫等因素影響，導致國際油價下跌；浮動油價調整原則調價指標7D3B週均價下跌2.29美元，新台幣兌美元匯率貶值0.429元，國內油價依公式計算跌幅為0.9%。

按浮動油價機制調整原則，計算後汽、柴油應調價格高於參考零售價格，原應每公升各調漲3.2元及4.6元。為維持價格低於亞洲鄰近國家，汽、柴油各吸收2.9元及4.3元；吸收後95無鉛汽油超出30元，進一步啟動油價平穩措施，第一階段吸收25%調幅後四捨五入，汽、柴油每公升各再吸收0.3元。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

中油表示，雙重平穩機制啟動後，汽、柴油共各吸收3.2元及4.6元，國內汽、柴油實際價格不予調整

中油表示，本週依油價公式及政府調降貨物稅（汽、柴油每公升共各2元及1.5元）調整國內油價，並持續以亞洲國家最低價、平穩機制運作，協助穩定國內油價，汽、柴油各需調整3.2元及4.6元，均由中油吸收，累計111年至8月底止，台灣中油共吸收約317.9億元。（編輯：楊蘭軒）1110925