環署10月手機回收加碼獎勵 登錄可抽iPhone新機

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（中央社記者張雄風台北26日電）環保署今天宣布手機回收加碼活動將於10月1日起正式展開，今年擴增回收據點達1萬2000處，並增加抽獎、總價值達新台幣20萬元，期盼全年手機回收率能朝20%的方向邁進。

行政院環境保護署今天舉辦「手機回收月－10月手機回收加碼活動」記者會，今年10月1日至31日止，至指定回收據點完成手機回收，除了可獲得企業加碼優惠外，還可登錄抽獎，獎項包含筆記型電腦、iPhone 14等，總價值達20萬元。

企業活動加碼部分，如全家、統一便利商店可折抵當次消費24元；中華電信、遠傳、台哥大則有指定方案優惠或享購物金等。

環保署副署長沈志修致詞時表示，台灣一年約有650萬支手機營業量，去年手機回收76萬支，較民國109年成長約1倍，回收率約12%；目前全世界各先進國家仍未能達到回收率20%的目標，希望透過活動及宣導，台灣能朝這個目標邁進。

沈志修指出，根據調查，約有55.3%民眾將舊手機留在家中，未拿出來回收主要在於缺乏優惠誘因，其次是回收據點少、不方便，最後則是擔心資安的問題。

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沈志修表示，為了改善回收率，今年除了邀請去年業者持續參與外，另外加入統一超商，去年約設有6000個回收點，今年擴大至1萬2000個點；資安部分，各電信業者也都有教學，如何回到原廠設定；並在10月擴大舊機回收加碼，由去年的總價值10萬元加倍至今年的20萬元。

沈志修說，手機中很多貴重金屬，從資源循環的角度，回收也是為地球減碳，手機結束生命後也能回到資源循環，而不是變成廢棄物造成環境負擔。（編輯：張雅淨）1110926