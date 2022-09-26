BA.5株已占本土確診逾8成 首次出現兒童腦炎個案

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（中央社記者陳婕翎、余曉涵台北26日電）本土確診病例感染Omicron BA.5變異株已占絕對多數，指揮中心今天說，BA.5驗出占比已從上週的59.2%升至80.6%；另外，實驗室在重症個案中首度驗出BA.5兒童腦炎病例。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞今天下午疫情記者會中公布，根據最新定序結果，國內新增293例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）Omicron亞型變異株確定病例，分別為159例本土個案及134例境外移入。

Omicron BA.5變異株造成國內新一波疫情，羅一鈞說，上週對160例本土病例進行病毒基因定序，其中128例檢出BA.5變異株，檢出率80.6%，為絕對多數的主流病毒株，剩下不到20%是BA.2株，沒有驗到BA.4等亞型變異株。

新增的128例BA.5個案，地區分布為北部70例、中部32例、南部20例及東部6例。羅一鈞說，值得注意的是國內首例感染BA.5兒童腦炎個案，為8月31日公布過的個案，2歲男童，無慢性病史，未接種疫苗。8月27日出現發燒、腹瀉等症狀，使用家用快篩陽性。

個案在8月28日因活力食慾下降、疲倦至急診，體溫檢查40.6度，持續性全身抽搐30分鐘，頭部電腦斷層有腦水腫，診斷疑似腦炎。於急診給予瑞德西韋、類固醇、免疫球蛋白、降腦壓藥，8月29日轉入加護病房治療，病況改善，9月14日康復出院。

羅一鈞提醒，這一波BA.5變異株造成的國內疫情仍然不可以掉以輕心，以今天公布的BA.5兒童腦炎個案為例，也是沒有接種過疫苗，呼籲家長儘速帶著符合接種資格的小朋友完成施打，避免出現嚴重併發症。（編輯：陳清芳）1110926