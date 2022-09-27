高雄登革熱增1例境外移入 市府：無社區擴散風險

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（中央社記者曾以寧高雄27日電）高雄市政府衛生局今天指出，高雄市今天無新增登革熱本土確診個案，但昨天新增1例境外移入個案，為23日自緬甸入境的30多歲男性，經快篩檢驗NS1陽性後收治住院，不影響社區。

高雄市政府衛生局新聞稿指出，新增境外移入個案為30多歲男性，21日即出現發燒症狀，23日自緬甸入境桃園機場後，經NS1快篩檢驗陽性並通報、研判為高度疑似個案而收治住院，經檢驗綜合研判為登革熱陽性第二型，在昨天確診，評估無社區擴散風險，為今年高雄市境外移入登革熱第4例病例。

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本土病例部分，高市衛生局指出，今天無新增個案，累計病例維持在17例，市府防疫團隊並持續對前鎮區及鳳山區共19里持續針對警戒區域，無間斷執行防治工作。

衛生局說明，登革熱發病前1天至發病後5天具傳染力，及早發現並儘速採取相關防疫措施，是有效控制登革熱疫情關鍵。為避免登革熱境外移入風險透過病媒蚊擴散至社區，提醒民眾如出現發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等症狀，應儘速就醫，並主動告知近期旅遊史、活動史和職業史。（編輯：黃世雅）1110927