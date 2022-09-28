美森離岸風電環評案過初審 補石虎保育措施

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（中央社記者張雄風台北28日電）環保署今天審查美森離岸風電環評案。由於本案陸上變電站、電纜線設於石虎出沒熱區，環委要求加強生態保育措施、分區段開發減輕衝擊，最後建議補充修正後通過、送環評大會審查。

「美森離岸風力發電場興建計畫環境影響說明書」專案小組第2次初審會議。

開發單位指出，風場位置位於苗栗縣後龍鎮外海，面積約8.4平方公里，離岸最近距離約4公里，水深介於50至60公尺。單機裝置容量14至20MW，最多風機數量12部，風機間距大於700公尺，最大總裝置容量240MW。

開發單位表示，為減輕施工時水下噪音影響，因此選用振動錘的方式施作，經計算距離中心750公尺處最大聲曝值（SEL）為138.8dB，美森風場距離中華白海豚棲地最近距離1公里，估計使用振動錘打樁噪音傳遞至中華白海豚邊界可低於現行規範160dB。

環評委員表示，本案與其他開發單位不同的地方在於，現在就已提出維運年限至少30年（其他業者大多為20年），應加強說明未來在維運、後續除役計畫的規劃，以確定可以長達30年。

環委指出，比對林務局的資料，本案變電所、電纜線預定設置在石虎出沒熱區，但有環委說，林務局的生態調查多為估計，可能有誤差；經討論後仍要求開發單位提出完整石虎監測和保育計畫，及分段開發等減輕措施。

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環委也提到，本計畫規劃使用振動錘作為風機樁體安裝施工方式，希望開發單位強化說明使用振動錘的適用地質條件；並評估調整風場東側風機設置位置，以增加與中華白海豚重要棲地範圍距離。

最後，環委同樣建議加強水下生物及鳥類生態調查及監測，由於風場位於黑面琵鷺遷徙路徑上，應加強觀測路徑是否會受到影響；補充陸域生態冬季或春季調查資料，加強渡冬候鳥及夏季過境猛禽影響評估及保育對策。本案建議補充修正後通過，送大會審查。（編輯：張芷瑄）1110928