民團推移工議題教學包 盼拓展學生國際視野

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（中央社記者吳欣紜台北28日電）許多教育工作者試圖將移工議題帶入校園，但卻不知如何著手，有民間團體推出「移工議題教學包」，包含教學手冊、教案活動等，盼讓老師能利用教學包教導學生同理、認識移工。

今天是教師節，民間團體One-Forty今天發布新聞稿宣布推出「移工議題教學包」，希望讓老師將移工議題帶入校園，重構學生對於東南亞的印象，並在學習尊重多元文化時，擴展自身的國際視野。

One-Forty表示，在缺工、高齡社會下，未來勢必有越來越多移工來到台灣，因此認識移工將成為重要議題，且移工議題的教育也符合新課綱中的核心素養「社會參與」中，希望學生具備「多元文化與國際理解」、「人際關係與團隊合作」與「道德實踐與公民意識」能力。

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One-Forty指出，移工議題教學包包含10個教案活動與議題教學簡報，內容涵蓋多元族群與文化知識問卷、移工旅程問題解決工作坊、破除刻板印象反思活動等，讓學生在過程中建立對於移工議題的基本認識，透過觀察與反思，放下對於移工的刻板印象、學習同理，重新認識這群台灣好隊友。

One-Forty表示，期待學生在體驗這些教案後，能夠有自己對於移工議題的觀點，並透過實際行動為移工議題盡一份心力，除了移工議題教學包，也會舉辦教育工作者培訓工作坊、校園宣傳議題合作等，協助老師快速上手。（編輯：張芷瑄）1110928