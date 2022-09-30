台灣高鐵新設系統研發處 深化軌道工業本土化

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（中央社記者汪淑芬台北30日電）台灣高鐵公司今天宣布，10月起成立「系統研發處」，專責統籌高鐵機電系統技術研發，深化軌道工業本土化。

台灣高鐵發布新聞稿，為提升自主研發與維修能力，台灣高鐵董事會日前通過組織調整案，自10月起成立「系統研發處」，新部門將專責統籌高鐵機電系統技術研發。

台灣高鐵說，「系統研發處」除高鐵核心系統中「原廠專屬」及「安全關鍵」等項目外，積極結合台灣資通訊技術優勢及傲視全球的IT產業能量，配合高鐵各階段系統更新，研發關鍵技術，提升系統可靠度及擴充性。

台灣高鐵表示，這次組織調整目的是希望進一步深化軌道工業本土化的成果，繼過去達成「維修能力自主化」及「維修物料在地化」的階段目標後，透過成立專責的研發部門，進一步推動系統研發的自主化。

另，當前正逢高鐵系統更新的關鍵時期，台灣高鐵希望藉由本土化系統的更新導入，有效提升系統可靠度且具擴充性。未來，「系統研發處」除負責統籌規劃高鐵核心機電系統技術研發、更新與導入，執行各項系統工程的規劃設計、監控與改善，也將專注於軌道管理、設備智慧化的設計研發，並制定開發技術標準化規範。

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除因應新部門成立所需人力，台灣高鐵也對運輸、工程、技術、資訊等多項專業領域，招募研發、資訊及維修人才，歡迎具有系統開發、資訊安全、網路管理、通信技術、大數據、IoT、監控技術、車輛維修、號誌、通訊、電力等專業經驗的從業人員，或相關科系畢業的社會新鮮人加入高鐵團隊，可至高鐵企業網站了解更多徵才訊息。

台灣高鐵表示，近幾年推動「旅客資訊系統數位化轉型」、「道岔控制機箱智慧化」與「道岔監控系統更新 IoT暨大數據分析」等系統更新專案，獲顯著成效。「系統研發處」的設立，將可更有效發揮台灣高鐵自籌備到營運，超過20年來所累積的專業技術與開發經驗，並結合國內優秀廠商，共同投入軌道工業發展，提升整體產值，同時提供旅客更優質、安全的旅運服務。（編輯：管中維）1110930