約旦電機風扇散熱專家 來台8年開心申獲梅花卡

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

移民署2日表示，來自約旦的莫安柏（Mohammed Amer）（右）為機械工程學博士和高級工程師，來台近8年，於今年初取得2項專利發明，成功申獲外僑永久居留證「梅花卡」，並將母國嬌妻（左）接來台灣居住，2人經常到處遊歷旅行。（移民署提供）中央社記者黃麗芸傳真 111年10月2日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃麗芸台北2日電）約旦籍電機風扇散熱專家莫安柏來台近8年，在電機公司任職於今年初取得提升流量降噪新型扇葉和提升流量降噪新型扇框2項專利發明，成功申獲外僑永久居留證「梅花卡」。

移民署今天發布新聞稿表示，來自約旦的31歲莫安柏（Mohammed Amer）為機械工程學博士和高級工程師，其專業領域致力於奈米流體熱傳、熱交換器及結霜除霜等熱源研究，研究內容包含可用於生產筆記型電腦風扇及馬達的散熱模組、通風與空氣淨化等解決方案。

莫安柏精通阿拉伯語、英文及中文，移民署說，莫安柏於2015年來台攻讀、完成機械工程學碩士和博士，目前在國內一間電機公司任職，其中微型節能馬達風扇產品出貨量排名全球第3名，今年初還取得發明2項專利，分別是提升流量降噪的新型扇葉發明、提升流量降噪的新型扇框發明。

莫安柏表示，自己目前的工作就是推動電子冷卻技術，讓台灣處於世界領先地位，同時也已發表20多篇論文，並擔任國際知名期刊審稿人。

移民署指出，莫安柏深獲公司信任和發揮專長，平日和同事相處也相當和諧，因此獲推薦以「高級專業人才」身分申請「梅花卡」，成功申獲後也將母國嬌妻接來台灣居住，2人經常到處遊歷旅行，除欣賞台灣的好山好水，也熱愛到處品嚐牛肉麵、珍珠奶茶等道地美食。

移民署北區事務大隊台北市服務站主任蘇慧雯表示，政府為延攬外國專業人才及提升國際競爭力，提供各式申請方式以利外國專業人才於台就職取得居留、永久居留。

另，國家發展委員會為進一步放寬外國專業人才取得國內碩士以上學位得折抵申請永久居留的居留年限，已修正外國專業人才延攬及僱用法，期望透過多元且友善攬才通路，為外國專業人才打造更友善工作與生活環境。

根據移民署統計，截至今年9月為止，總共已頒發253張梅花卡，分別為高級專業人才類別177張、特殊貢獻49張和重大投資27張。（編輯：方沛清）1111002