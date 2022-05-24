美國詩人喬直作育台灣人才 獲移民署頒梅花卡

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中文名為喬直的美國籍詩人喬治．歐康奈爾（George O'Connell）（中）致力中華詩文的翻譯與創作，將台灣詩人作品以精準又優美的譯文呈現，推動東、西方詩歌藝術交流，24日獲移民署頒發外僑永久居留證「梅花卡」。（移民署提供）中央社記者黃麗芸傳真 111年5月24日

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（中央社記者黃麗芸台北24日電）在台美國籍詩人喬直致力中華詩文的翻譯與創作，將台灣詩人作品以精準又優美的譯文呈現，推動東、西方詩歌藝術交流不遺餘力，獲移民署今天頒發外僑永久居留證「梅花卡」。

移民署發布新聞稿表示，中文名為喬直的美國籍詩人喬治．歐康奈爾（George O'Connell）在文學和翻譯領域有卓越表現，也是文學教授和翻譯家，為感謝他在台講學、作育英才，於今天以高級專業人才身分頒發外僑永久居留證「梅花卡」，希望他日後長居台灣，翻譯與創作更多台灣的文學詩品。

喬直表示，自己於民國95年來到台北講學，起初以為是因「老外」身分而獲特殊友善對待，但後來發現台灣人對講國語的翻譯搭檔史春波（Diana Shi）也持相同態度，才知這種彬彬有禮在台灣相當普遍。

此外，台灣民眾擁有表達自由和選舉權，享有對自己生命自主權的幸福，也是他決定留在台灣進行文學創作與翻譯工作的原因之一。

移民署表示，喬直在台曾於台灣大學、師範大學、東華大學和文藻外語大學進行講座，其詩作富有影像轉化及生命力呈現，例如作品「書法」詩中內容就描述「長長的裝滿黑夜，這些橡木劈開了，彷彿是被光-它們沿著斧子躍起，閃亮如紙面...」

除此之外，喬直也和史春波合作詩集翻譯，將台灣詩人作品以精準又優美的譯文呈現，推動東、西方詩歌藝術交流不遺餘力，喬直的詩還曾獲美國「亞特蘭大詩刊」國際詩歌大獎等多項榮譽。

談及為何專注中華詩文的翻譯與創作？喬直表示，自己出生於美國芝加哥，且主要生活於美國中、東部，就讀大學時透過英文翻譯接觸東方詩歌，深受詩中的優雅與簡潔之美感動，宛如自己魂牽夢縈之地，所以決定致力開設現代詩英譯工作坊，並將台灣當代詩人作品介紹給世界。

喬直同時也感謝台大現代詩英譯工作坊的13名同學，協助參與「徙．台灣當代詩人十三家」詩集的翻譯工作。

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移民署北區事務大隊台北市服務站主任蘇慧雯表示，政府今年積極爭取延攬各國優秀人才，除於去年底新修正外國專業人才延攬及僱用法外，也進一步鬆綁相關政策，希望提供各國優秀人才更多留台貢獻專長的誘因。

同時，也積極鼓勵符合入出國及移民法第25條對台灣有特殊貢獻或為國內所需的高級專業人才申請梅花卡，可不受居留天數的限制，讓喬直這般優秀的外籍人士可儘快取得永久居留權，留台貢獻。（編輯：李亨山）1110524