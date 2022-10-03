無薪假1.8萬人 勞動部估下期有相當程度減少

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（中央社記者張雄風台北3日電）勞動部今天公布最新減班休息（無薪假）統計，實施人數1萬8050人。自行政院宣布邊境穩健解封後，已陸續有旅行社表示將不再實施減班休息，預估下期人數會有相當程度減少。

勞動部今天公布最新勞工行政主管機關通報因應景氣影響勞雇雙方協商減少工時事業單位計2734家、實施人數1萬8050人，與9月26日公布實施家數計2687家、實施人數1萬7660人相比，本次家數增加47家、人數增加390人。

勞動部勞動條件及就業平等司長黃維琛今天告訴中央社記者，本期主要在製造業中有一家工具機廠商增加140人，經詢問是國外訂單問題；另外在資訊電子工業中有一間封裝測試業者，約新增30多人。

由於上期與本期都在製造業中有較多人數增幅，黃維琛說，目前回報資料來看，大致上仍是個案的情況較多，尚未出現整個產業的問題，會請經濟部了解產業上是否有需要協助的地方。

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不過，黃維琛也提到好消息，自從行政院會通過「邊境穩健解封，邁向正常生活」報告，宣布分階段解封後，有不少支援服務業（旅行社）的業者已經回報9月結束後將不續簽減班休息，本期統計是到9月底，因此下週的人數可望會有相當程度的減少，也是支援服務業這2年多來終於看見曙光。

至於運輸及倉儲業，黃維琛表示，由於大部分的航空業規模較大，若停止實施或重新申請減班休息都會需要與工會、員工協議，較為費時，因此業者都還在觀望狀態，目前尚未有明確回覆停止實施的消息。（編輯：張雅淨）1111003