700億絕對報酬委託計畫 勞動部：非護盤計畫

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（中央社記者張雄風台北3日電）勞動部今天表示，總金額新台幣700億元的111年度新、舊制勞退國內投資絕對報酬委託經營計畫，上週公告後，經收件、審查到核可，預計會到12月中旬才確認，並非外界所稱的護盤。

勞動部勞動基金運用局於今年第4季辦理新、舊制勞工退休基金111年度國內投資絕對報酬型委託經營計畫，總委託金額為700億元。委託經營計畫將續以編製永續報告書上市櫃公司為投資標的，以具體行動落實永續投資策略。

根據資料，目前在1773家上市櫃公司中，有永續報告書者達607家。

近期國內大盤波動幅度大，基金局副局長劉麗茹今天在記者會中解釋，此案在上週公告，需要經過計畫徵求、資格審查，再轉給審查委員，最後才是簽約、開戶等，目前預估行政流程走完約至12月中旬，因此並非外界所稱護盤。

根據基金局資料，此計畫委任類型為絕對報酬型，要求年報酬率以台灣證券交易所公告近5年股票集中市場平均殖利率為基準，再加計250個基本點為收益目標，期藉由經理人專業判斷，獲取穩健收益，此次預計擇優徵選7家代操業者，每家受託新制勞退基金70億元、舊制勞退基金30億元。

勞動部勞動基金運用局公布整體勞動基金截至今年8月底止，累計規模為5兆4828億元；今年1至8月收益數為負3204.6億元，收益率負6.20%。

劉麗茹指出，勞動基金運用是看長期收益，因此布局是國內外、股債市等都有做；現在整體操作就是緩一點、慢一點。

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劉麗茹進一步解釋，全球主要央行升息預計是持續到明年的因素，讓資金緊縮時間拉長，風險性的資產需要資金活絡，因此在資金緊縮的時候，會有經濟減緩的壓力；另外加上通膨、戰爭等因素還是持續，讓經濟減緩會再惡化一點。

至於9月的情況，劉麗茹說，9月分市場確實是很辛苦，包含國內外都走跌，現在是審視標的做長期的投資布局，一旦市場有起色就會比較好一點。她也強調，基金雖然短期會受市場影響，但長期投資報酬率還是穩健，且新制勞退有2年保證收益的保護傘機制，因此對勞工還是會有保護。（編輯：管中維）1111003