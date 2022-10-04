網路投保商機大 LINE Bank最快11月推汽機車強制險

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（中央社記者吳家豪台北4日電）全台超過百萬用戶的純網銀LINE Bank已取得金管會許可兼營財產保險代理業務，今天宣布預計最快11月推出汽機車強制險網路投保服務，將簡化投保流程，在事故發生時可透過LINE官方帳號一鍵找到通報窗口。

LINE Bank總經理黃以孟今天出席LINE CONVERGE 2022年度記者會表示，網路投保金額成長，潛在商機也相當巨大，根據交通部公布今年1到8月統計，機車強制險納保率僅68%，仍有高達3成、約400萬輛尚未投保，可望成為業者未來的目標宣傳對象。

黃以孟觀察，民眾在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間養成零接觸習慣，對於網路投保的接受度攀升，有62%以上民眾願意透過網路投保，帶動網路投保件數與金額逐步成長。

根據金管會統計，今年1至7月網路投保險種第1名是汽車保險，金額達新台幣7.19億元；機車保險金額5.97億元排第3名。汽機車險保費收入年增率皆逾2成。

此外，為應對金融詐騙，LINE Bank規劃將攜手165反詐騙諮詢專線進行反詐騙聯防，未來不但隨時更新詐騙樣態，也預計建置人頭帳戶模型，全面偵測詐騙交易。

LINE Bank風控長溫嘉仁在CONVERGE記者會上表示，為提高用戶防詐意識，LINE Bank在官方帳號、App、部落格與官網等多元通路向用戶宣導，提醒詐騙情境，也利用互動遊戲強化反詐騙意識。（編輯：張均懋）1111004