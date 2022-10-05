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教師遭校長性騷擾身心俱疲 立委促盤點法規

2022/10/5 12:10
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（中央社記者陳至中台北5日電）民進黨籍立委范雲今天質詢時指出，一名國立學校教師遭校長性騷擾，申訴後仍須在同校面對校長，在「權力不對等」的狀況下身心俱疲。教育部長潘文忠承諾盤點法規，推修法草案。

潘文忠今天到立法院教育及文化委員會做業務概況報告，范雲質詢時提到她接到教師陳情，遭同校的校長性騷擾，不論是國教署調查還是法院一審，都認定性騷擾成立。但事發近2年，加害人仍然繼續在校內工作，被害教師一學期仍須與校長見面開會6到8次，請假也要經過校長審核。

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范雲表示，被害老師希望能將校長調離現職，以在安全安心的職場工作，卻始終求助無門。現有法規有漏洞，國教署身為職場性騷擾事件的「雇主」，應有更多權責處理涉案校長，但目前卻沒有將校長停聘或改任其他職務的具體法源。學校每年只提供4次心理諮商，資源根本不夠，被害教師事發後14個月已接受20次的心理諮商。

對此，潘文忠表示，目前法規確有不足之處，後續會研議修正「教師法」、「教師任用條例」等，讓相關程序更完備，包括讓涉案校長在調查期間可以調整職務等。教育部將提出修法草案，希望行政和立法單位一起努力，儘速完成修法。（編輯：陳政偉）1111005

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