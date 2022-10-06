農廢再製木質顆粒 加味成歐美燒烤材料寵兒

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（中央社記者張雄風台北6日電）早期農業修剪下來的廢樹枝，常常只能使用露天燃燒方式處理，卻造成空污。有業者重新將台灣不同種類廢樹枝重製成木質顆粒，甚至加入蒜味、芒果味，成功打入歐美BBQ市場。

瑩迪企業節能環保事業處經理邱文庭告訴中央社記者，公司最初其實是機械製造業，生產處理廢棄樹枝的機械；經過3、4年的研發，將廢棄樹枝粉碎、壓縮後，製成低碳無毒的生質能木質顆粒，符合環保標準，成功打入歐美BBQ市場，甚至研發出專用的烤肉爐。

邱文庭進一步說明，歐美在烤肉時大多會選核桃木，台灣如龍眼木、竹子等在歐美國家相對不常見；再加上重製成木質顆粒的過程中，也與學術單位合作，替顆粒「加味」，配合不同樹種摻入如蒜味、苦茶籽風味或芒果味等，3年前打入歐美市場後大受好評，平均年產約1000噸、產值達新台幣1300萬元。

經濟部、環保署、農委會、內政部、行政院工程會今天聯合舉辦「2022台灣循環經濟週跨部會聯合記者會」。

環保署副署長沈志修今天致詞時表示，全球45%排碳與生產製造加工過程相關，如何資源循環是很重要的步驟；台灣76%資源是國外進口，一年約用去2億7000萬公噸原物料、產生3000萬公噸的廢棄物，其中約1000萬公噸是來自於家戶，現在已做到65%回收，另外2000萬公噸回收率也達85%。

沈志修說，循環經濟產值可能超過百億、甚至千億，重要的是減少自然資源開採；不論是創新研發、法令修整都非常重要，期待透過資源循環，讓2050達到淨零目標。

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農委會科技處處長王仕賢致詞時表示，早期農業是線性產業，用大量的資源、肥料換取收獲；後來大家發現資源有限，因此進行循環農業，用最少的資源產生最大的效果。

王仕賢舉例，如地瓜，早期只會用來堆肥，但是在運用科技，可以變成畜牧業的飼料，而畜牧業排放也可以變成肥料，「未利用的剩餘物質就是重要的資源」，如魚鱗也能提煉出膠原蛋白；盡量將農廢資源化、材料化、能源化。（編輯：陳政偉）1111006