人潮回籠 新光三越週年慶首日業績估破15.5億

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2022新光三越台北南西店週年慶6日熱鬧登場，業者推出各項優惠吸引顧客上門，美妝品專櫃買氣旺，工作人員忙著接待。中央社記者王騰毅攝 111年10月6日

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（中央社記者曾智怡台北6日電）疫情陰霾散去，百貨人潮回籠，新光三越首波6店週年慶今天開跑，新光三越晚間表示，化妝品、服飾、家用及3C等各業種買氣沸騰，香氛業績更是增長8成，首日業績估突破新台幣15.5億元，可望創週年慶業績新高。

新光三越首波週年慶由台北南西店、台中中港店、桃園站前店、嘉義垂楊店、台南中山店及高雄三多店領軍開跑，一開店即湧入大批購物人潮，新光三越估計上看千人，總經理吳昕陽也特別現身南西店迎賓。

吳昕陽表示，今年1至9月業績較去年成長2成，業績、來客數已超越疫情前水準，全年業績有信心再創高，超越原訂目標830億元。

新光三越表示，化妝品、服飾、家用及3C等各業種買氣沸騰，首波6店業績今天預估可超越15.5億元，創週年慶業績新高。

今年新光三越週年慶打通線上線下服務，化妝品單筆滿2000送2000點、全館累計滿5000送5000點，以及集點送精品廚電等skm points點數回饋；另大規模改裝導入新櫃、新品，備貨量充足，商品力不容小覷。

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新光三越主管指出，近年積極數位轉型，包含數位工具、數位渠道，「今年希望透過點數跟大家溝通，創造點數價值」，推出精品級刀具等兌換好康，上午開門才營業一小時，商品換購部分已成長3成，需趕緊追加。

Global Mall週年慶也在今天登場，線上線下雙重回饋達30%，首日業績預計成長超過10%，其中以傢俱家電、黃金珠寶及運動休閒服飾成長幅度最高；同時，今年因高單價消費力道強勁，帶動客單價大幅攀升20%。雙十連假將至，預期將再帶動人潮、業績成長，整體週年慶檔期業績目標成長上看10%。（編輯：張均懋）1111006