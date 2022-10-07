台大校長遴選2輪投票 第一輪投法與4年前不同

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（中央社記者陳至中台北7日電）台灣大學工學院長陳文章今晚當選第13任校長。遴選委員會經過2輪投票，第一輪是對6名候選人分別投推薦、不推薦，與4年前遴選方式不同，是影響遴選結果的因素之一。

台大校長遴選共有6名候選人進入最後階段，遴委會是經過2輪投票，依照台大自己的作業細則，第一輪是對「個別候選人」投票，先選出得票數較高的2人。第二輪是以每名委員圈選一人方式，以獲得過半票數支持者當選校長。

關鍵在於第一輪的投票方式。遴委會召集人梁賡義在今天記者會上證實，遴委會下午開會，經過一小時討論「如何投票」，原本有預擬2個方案，教育部代表提醒須符合相關法令章程規範，最後敲定第一輪是對每一名候選人個別投「推薦」或「不推薦」。

熟悉台大遴選制度人士接受中央社電訪指出，4年前台大校長遴選（107年，由管中閔當選），第一輪是在同張選票上並列5名候選人，每個遴選委員須投2到5票。今年則可理解成每個委員可投0到6票，兩種作法有明顯差異。

他分析，在至少須投2票的情況下，遴選委員如果有特定支持的候選人，很可能只投2票，第一票會投給支持對象，第二票則投給較無競爭力的候選人，藉此讓潛在對手出局。但今年的遴選規則，則可只投1票、甚至0票，第一輪票數應會被壓低，較無配票操作空間。

台大遴委會今天的記者會上，並未公開今天兩輪投票個別候選人獲得的票數。但郭大維一直以來被視為最有競爭力的候選人，他在校務會議「推薦投票」中，開出的票數最漂亮，只有20張不推薦票。

郭大維曾在民國107年校長遴選爭議中，臨危受命出任代理校長，帶領台大度過一年空窗期，行政能力與危機處理受到肯定。然而，在遴選的最後階段，接連傳出對郭大維不利的消息，包括遴委會中的學生代表許冠澤發表公開信，呼籲郭大維辭去鴻海精密工業獨立董事等職務，避免與校務衝突。

今天遴選前，台灣大學香港研究社、香港邊城青年也發表聯合聲明，點名郭大維在擔任香港城市大學工學院長期間，面對警察無故進入校園、濫捕學生、向宿舍發射催淚瓦斯等爭議事件，卻沉默不言。

另一個可能影響遴選的因素，是這次6名候選人中，有2人來自醫學院、3人來自電資學院，這兩個學院本是台大的兩大山頭，但票源卻分散、欠缺整合。而陳文章來自的工學院，只有他一名候選人，更容易凝聚支持者。

6名候選人中，台大電機系教授葉丙成最年輕，外界知名度最高，他長年投入教育創新，開設的「簡報課」每年學生都搶破頭。

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葉丙成得知遴選結果後在臉書發文，祝福陳文章以豐富的歷練，帶領台大到新的高度。他也提到自己第一時間和妻子報告「選輸了」，得到愛心和一句「可以輕鬆過日子」，簡單而療癒的回應，讓原先的失落變成自在。

教育部以文字回應中央社：「國立大學校長係由學校組成遴委會選出校長後，將選定之新任校長人選函報送本部聘任。本部並將依程序函復。」（編輯：管中維）1111007