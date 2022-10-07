林務局2023年小千之森月曆開放預購 10/21截止

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（中央社記者楊淑閔台北7日電）林務局結合設計與生態推出的月曆甚受歡迎，今天宣布2023年「小千之森」月曆開放線上預購，邀請民眾走入森林的微觀世界，觀察自然生態與小生靈，10月21日截止。

行政院農業委員會林務局發布新聞指出，2023年「小千之森」月曆的主題由林務局長林華慶親自發想，帶領團隊策劃各月子題、物件，再委由種籽設計發揮想像力手繪設計，工筆繪製200餘種動植物而成。

林務局說，「小千之森」主題呈現三千小千世界，集合成一個中千世界；三千中千世界再集合成一大千世界，引領民眾微觀萬億樹冠與地下根系間的每一隅，都有各自的風景。

內容包含介紹森林裡的微小生物，從真菌、苔蘚、蕨類、地底角落的暗黑生物、溪床的魚蝦、枝椏間的小小鳥，到顯微鏡下的花粉、孢子，讓讀者認識牠們的特性與棲息環境，以及複雜又規律的生態關聯，看見森林中經常被忽視的微物風景，及其不容小覷的重要性。

林務局舉例，1月是「月下魔菇」，2月是「森林牌毛毛毯」，8月可見「高嶺之花」，10月是「地下社會」，11月份取名「織夢者」，12月為「片羽之間有吉光」。

「小千之森」月曆長75公分、寬52公分，用FSC認證紙張印製，定價新台幣300元。

桌曆卡則在背面加入記事欄位，底座以國產柳杉製作，不做多餘的加工，確保無毒與天然手感；等一年過去，還可換上風景明信片或家人合照，讓來自台灣森林永續生產的柳杉陪伴來年，每份定價300元。

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另外，「小千之森」筆記本以手繪插圖介紹蕨類的孢子、蕨葉葉形與分裂程度等多元樣貌，也保留觀察頁及空白頁，可隨手記錄在野地觀察大自然的樣貌，每本定價200元。

林務局補充，預購期間各商品皆不限量，實體與線上預購通路有4處，包含「五南文化廣場」電話：04-22260330，預購連結：https://www.wunanbooks.com.tw/epaper.php?eid=327。「國家書店」電話：02-25180207，預購連結：https://www.govbooks.com.tw/theme/1523.。「日光山森林茶書苑」電話：03-9109431，預購連結：https://www.nikkohill.com/。「友善書業合作社」電話：03-5641232，社員書店清單：https://fribooker.wordpress.com/bookstore/。（編輯：管中維）1111007