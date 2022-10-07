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花蓮大豪雨秀林鄉5村強制撤離 和平村8日停班課

2022/10/7 22:50（10/8 09:16 更新）
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受東北季風影響，花蓮7日出現明顯雨勢，秀林鄉和平火車站前道路因淤泥造成排水孔堵住，一度淹水達膝蓋，新城警分局和平派出所員警冒雨協助清除。（新城警分局提供）中央社記者張祈傳真 111年10月7日
受東北季風影響，花蓮7日出現明顯雨勢，秀林鄉和平火車站前道路因淤泥造成排水孔堵住，一度淹水達膝蓋，新城警分局和平派出所員警冒雨協助清除。（新城警分局提供）中央社記者張祈傳真 111年10月7日
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（中央社記者張祈花蓮縣7日電）受東北季風影響，花蓮縣秀林鄉山區出現明顯雨勢，秀林鄉公所今天晚間宣布和平村明天停班課，秀林鄉共5村晚間實施強制性撤離。

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秀林鄉長王玫瑰晚間接受中央社記者電話採訪指出，考量最近地震頻繁，土石鬆動又遇上大雨，且和平村3處土石流潛勢溪流發布紅色警戒，晚間實施強制性撤離，安置戶數達163戶，評估聯外道路恐有落石發生，宣布和平村明天停班課。

王玫瑰指出，因晚間雨勢不斷，土石流潛勢溪流發布黃色警戒擴大到秀林村、富世村、景美村、崇德村等4處，晚間緊急實施保全戶強制撤離，鄉內收容所全數開啟。（編輯：管中維）1111007

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