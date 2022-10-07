早安世界》楊勇緯世錦賽摘銅 台灣男子柔道史第一人
楊勇緯世錦賽摘銅 台灣男子柔道史第一人
台灣柔道好手楊勇緯6日在2022世界柔道錦標賽男子60公斤級銅牌戰擊敗以色列選手沃克薩克，成為台灣柔道史上首名在世錦賽奪牌的男子選手。楊勇緯稍早在4強賽不敵去年東京奧運金牌得主日本名將高藤直壽。兩人去年曾在東京奧運金牌戰對決，結果楊勇緯落敗，但為台灣拿下柔道隊史首面奧運銀牌。在此之前的歷屆柔道世錦賽中，台灣僅有女將周育萍於1987年女子48公斤量級拿下銅牌。（看完整報導）
家人室友確診不再停課7天 打3劑無症狀且快篩陰可到校
依照現行防疫規定，學生同住家人確診COVID-19就須停止實體課7天，常引發家長抱怨，教育部6日宣布，13日起調整措施，教職員工及學生若打完3劑疫苗，可採7天自主防疫（0+7），無症狀且快篩陰性即可到校入課；未打滿3劑疫苗者則採3天居家隔離和4天自主防疫（3＋4）。另外，境外生實施「0+7」自主防疫期間，若無症狀且有2天內快篩呈陰性，可到校上課，有症狀者入住「隔離宿舍」，後續如確診者則轉入「照護宿舍」。（看完整報導）
諾貝爾文學獎 法國作家安妮艾諾自傳體敏銳揭階級不公
2022年諾貝爾文學獎6日揭曉，由法國女作家安妮．艾諾（Annie Ernaux）獲殊榮。現年82歲的艾諾出生在法國諾曼第小鎮，她以自傳體小說展開寫作生涯，但很快便放棄虛構形式，改以回憶錄方式創作。艾諾共有30多本著作，內容多是她個人或生活中的短暫事件，以堅定的筆法呈現性經驗、墮胎、生病與雙親過世等事件。艾諾曾表示，寫作是一個政治行為，她將文字當作「一把刀」，要劃破想像的面紗，打開世人的雙眼，看見社會上不公平的現象。（看完整報導）
泰國幼托中心槍擊38死含24兒童 凶手掃射又拿刀殺人
泰國東北部一家幼托中心6日發生重大槍擊案，曾擔任警察的34歲凶手開槍濫射並持刀攻擊，造成38人身亡，其中有24名2到4歲的兒童。警方表示，凶嫌在幼托中心持槍掃射並拿刀殺人，案後返家殺了自己的太太和兒子後自殺身亡，犯案動機仍在調查中。警方調查，凶嫌有吸毒和暴力前科，他擔任警察時甚至曾攻擊同事。（看完整報導）
德國議員無懼中國施壓訪台：別告訴我們不能去哪裡
德國國會友台小組成員2日抵台，6日舉行總結行程記者會，率團的小組主席威爾許強調，德台雙方都尊重民主政治，因此德國議員很喜歡來台灣與夥伴見面，對於大國以軍事力量威脅小國，德國拒絕接受。小組副主席布德也說，「若有些國家突然告訴我們不能去哪，這無法接受。」另一位副主席薛佛勒也透露，近期另有一個德國國會人權委員會的訪問團將來台，明年預期也會有國會的年輕議員團來訪。（看完整報導）
北韓12架戰機升空南韓30架軍機因應 兩韓陷武力示威惡性循環
北韓6日又朝日本方向發射2枚短程彈道飛彈，12天來6度試射飛彈，頻率為歷年之最。同時，北韓下午派遣12架軍機升空，在韓軍特別監視區附近飛行，韓國出動30架軍機因應。南韓媒體以「惡性循環」形容目前兩韓軍事對峙局勢，專家認為平壤當局接著很可能進行試射洲際彈道飛彈及第7次核試驗等挑釁行動。有消息人士認為，平壤當局最終目標是讓美國承認北韓擁核，並與美國建交，因此美國態度將是當前局勢變化的關鍵。（看完整報導）
20大前中國各地嚴防疫情擴散至北京 上海外灘觀光客擠爆
中國各地持續嚴防COVID-19疫情，但觀光熱點上海市外灘在10月1日到7日國慶長期期間湧入大量遊客，必須出動公安維持動線和人流。上海市6日新增COVID-19本土無症狀感染者11例，官方緊急宣布各區安排至少一輪社區全員核酸篩查，「不漏一戶、不漏一人」。中共第20次全國代表大會將於16日登場，為嚴防疫情反彈外溢至北京，地方政府祭出「殺雞用牛刀」式封控，其中西雙版納機場突然宣布停飛，上千名滯留在機場的旅客喊著要回家，警方持槍與民眾對峙。（看完整報導）
李文亮病歷曝光 顯示死亡時間可能早於官方公布
中國COVID-19吹哨人李文亮染疫去世逾2年，紐約時報引述一名李文亮同事提供的資料，顯示李文亮實際死亡時間可能早於官方公布的時間。據報導，病例中記錄李文亮食慾不振、晚上無法入睡、情緒低落並被診斷出處於「抑鬱狀態」，這些細節之前也從未公開。李文亮在2019年底與另外幾名醫師發現武漢有不明肺炎疫情，在醫護人員的群組中通報，結果遭當局以網路造謠罪名訓誡，被迫簽下認罪悔過的文件。（看完整報導）
蒲亭下令接管烏克蘭主要核電廠 烏軍首度挺進盧甘斯克
俄羅斯5日正式併吞烏克蘭4州、逾15%國土，俄國領導人蒲亭並下令接管位於烏克蘭南部札波羅熱的歐洲最大核電廠。同時，美國有線電視新聞網（CNN）報導，社群照片顯示，烏克蘭軍隊穿越頓內茨克，進入頓巴斯地區另一個州盧甘斯克的至少一座村莊，這是自俄烏衝突爆發以來，烏軍首度挺進盧甘斯克。此外，烏軍反攻行動在南部續有進展，烏克蘭總統澤倫斯基說，烏軍已在赫松奪回更多聚落，俄軍陸續自南部與東部前線撤離。（看完整報導）
大谷翔平二刀流締造紀錄 投打局數皆達標MLB史上第一人
洛杉磯天使「二刀流」大谷翔平5日再創歷史，成為美國職棒大聯盟MLB史上首位規定投球局數與規定打席數都達標的選手。根據規定，作為投手單季要投滿162局，而打者則是要打滿502個打席才算達標。天使隊5日出戰奧克蘭運動家，大谷翔平1局上以打者身分上場，為本季第663個打席，而他1局下登板，本季投球達到162局。（看完整報導）
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